К Шахтеру готовы. Интер - Болонья 3:1. Видео голов и обзор матча

В среду, 9 декабря Интер сыграет решающий матч за выход в плей-офф Лиги Чемпионов против донецкого Шахтера. Пока же команда Антонио Конте принимала Болонью и получила в целом уверенную победу. Счет открыл Лукаку, а затем дублем выстрелил Ашраф Хакими. Интересно, что накануне Антонио Конте критиковал марокканца за то, что тот недостаточно интегрируется в командные действия. Ашраф, похоже, критику услышал. Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Болонья.

Серия А. 10-й тур

Интер - Болонья 3:1

Голы: Лукаку 16 Хакими 45, 70 - Виньято 67