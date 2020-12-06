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К Шахтеру готовы. Интер - Болонья 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Болонья, чемпионат Италии, 5 декабря 2020

К Шахтеру готовы. Интер - Болонья 3:1. Видео голов и обзор матча
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В среду, 9 декабря Интер сыграет решающий матч за выход в плей-офф Лиги Чемпионов против донецкого Шахтера. Пока же команда Антонио Конте принимала Болонью и получила в целом уверенную победу. Счет открыл Лукаку, а затем дублем выстрелил Ашраф Хакими. Интересно, что накануне Антонио Конте критиковал марокканца за то, что тот недостаточно интегрируется в командные действия. Ашраф, похоже, критику услышал. Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Болонья.

Серия А. 10-й тур
Интер - Болонья 3:1
Голы: Лукаку 16 Хакими 45, 70 - Виньято 67

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В статье: Болонья (Болонья) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Ашраф Хакими
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