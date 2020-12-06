Галлиани подтвердил, что Монца близка к подписанию Балотелли

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани прокомментировал потенцильное подписание Марио Балотелли.

"Я все еще верю в него, Марио – хороший парень. Я заметил, что он свободен. И сказал: "Не верь льстецам. Если нужно, ты услышишь мои упреки. Но они пойдут тебе на пользу". В его глазах я прочитал понимание – то, которое и искал.

Из-за травмы Финотто мы остались без центрального нападающего до конца сезона. Во вторник я говорил с Берлускони о Балотелли. Он дал мне карт-бланш. И Кристиан Брокки, и спортивный директор Филиппо Антонелли разделили этот выбор.

Марио и Мино Райола были доступны, Мино отказался от каких-либо комиссий. Мы знали, что придем к соглашению. Они сказали мне самому определиться с цифрами в контракте", – сказал Галлиани в интервью La Gazzetta dello Sport.