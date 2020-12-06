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Серия А. Верона не закрепляет победу над Аталантой

Италия
(1 голосов)

Не переиграла ослабленный "Кальяри"

Серия А. Верона не закрепляет победу над Аталантой
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Кальяри" 1:1

Голы: Дзакканьи 21 - Марин 49

"Эллас Верона": Сильвестри, Чеккерини, Давидович, Димарко, Фараони, Тамез (Сальседо 55), Велозу, Лазович (Ловато 54), Барак, Дзакканьи (Э. Колли 68), Ди Кармине (Фавилли 68)

"Кальяри": Краньо, Фараго, Валюкевич, Карбони, Трипалделли (Ликояннис 84), Рог, Марин (Олива 84), Дзаппа, Жоао Педро, Соттил (Трамони 90+1), Паволетти (Черри 76)

Предупреждения: Чеккерини 22, Сальседо 80

Хорошие, в ясный день даже видящие Лигу Европы команды, которым всегда чего-то не хватает. "Кальяри" никак не может связать две победы. В последних пяти матчах дважды побеждал, дважды проиграл, против "Специи" упустил победу в добавленное время. Сегодня он ещё и остался без лидеров обороны, центра поля и атаки - Година, Нандеса, Симеоне. "Верона" же выдала серию из шести матчей лишь с одной победой. Хотя и за это время остановила "Ювентус" и "Милан". И лишь затем переиграла "Аталанту". Эту победу она желала закрепить. Но не сумела, что вряд ли удивило.

В первом тайме игра была нередко энергичной, но ещё чаще - сумбурной и неточной. Веронцы в целом играли лучше. Они были обязаны забивать уже на восьмой минуте. Ди Кармине в упор остановила перекладина, Фараони добивал в стойку, а Ди Кармине в ворота - уже из офсайда. На 21-ой минуте Фараони прорвался по правому флангу и выложил мимо вратаря Дзакканьи, опередившему защитников в подкате. "Кальяри" до перерыва ответил лишь ударом через себя Паволетти, заблокированным Фараони на линии. Но сразу же после Марин прорвался на 30 метров и положил в угол.

"Верона" выше в турнирной таблице, портфолио её результатов сильнее, статуснее, она играла дома. То есть должна была побороться за победу активнее. Но после гола Марина доминировал "Кальяри". Правда, также без запредельного желания и качества. Паволетти замкнул прострел Дзаппы чуть неточно, навес Фараго головой в перекладину через руки Сильвестри. Пробуждения "Вероны" к концовке матча также не хватило. Фавилли головой пробил в сантиметрах от стойки. Чеккерини с трёх метров не попал. На ничьей и разошлись.

Подопечные Ивана Юрича упустили шанс выйти на четвёртое место по набранным очкам. Подопечные Эусебио Ди Франческо упустили шанс выйти в Топ-10 лиги.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Эллас Верона
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