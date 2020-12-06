Серия А. Наполи неярко громит Кротоне

Кротоне. "Эцио Шида"

: Инсинье 31, Лосано 58, Демме 76, Петанья 90+1

": Кордас, Куомо, Марроне, Луперто, П. Перейра (Эдуардо 86), Петриччионе, Бенали (Вулич 36), Реца, Молина, Мессиас, Симы (Драгуш 86)

": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали (Максимович 83), Руи, Демме, Бакайоко (Лоботка 77), Лосано (Политано 77), Зелински (Мертенс 69), Л. Инсинье (Элмас 77), Петанья

: Куомо 45, П. Перейра 53, Реца 67 - Кулибали 6, Лоботка 81, Политано 84

: Петриччионе 50 (прямая красная)

Лишь в двух из последних десяти матчей лиги и Лиги Европы "Наполи" добыл уверенные победы. В остальных либо вымучивал победы, либо не побеждал вовсе. Даже 4:0 над "Ромой" не принёс длительную тишину. Уже после 1:1 в Алкмааре Дженнаро Гаттузо был недоволен, говорил об ошибках, везении его команды, о позволении сопернику владеть мячом. О негативном втором тайме. В четверг ожидает решающий матч против "Реал Сосьедад". И перед ним нечего было искать яркую игру. Нужно было лишь победить худшую команду лиги, набравшую два очка до этого матча. Лишь победить.

"Кротоне" неделю тому ещё и стал первым за 41 матч, кто не сумел забить "Болонье". И его плохая реализация была заметна и сегодня. Первый тайм он провёл очень прилично, агрессивно, первые 30 минут выиграл по владению мячом, часто забрасывал в штрафную. Пользуясь тем, что соперник желал сберечь силы и не включал полные мощности. При этом соперник в контратаках создал больше. Петанья недокрутил с 17-ти метров, не переиграл Кордаса в дуэли после паса Инсинье. Зелински нашёл Лоренцо, и тот забил свой классический гол, сместившись и мощно закрутив в дальний угол.

"Кротоне" мог забить. Он создал неточный удар головой Симы с шести метров и вскоре после гола - удар Вулича слёта с убойной позиции. Оспина спас. И даже после удаления Петриччионе за подкат прямой ногой (просмотр видео изменил решение неопытного арбитра Ливио Маринелли) пытался атаковать. Но тогда уже его оборона стала разреженной. Инсинье забросил с фланга в штрафную на совершенно свободного Лосано. После чего "Кротоне" осталось лишь надеяться, что Мессиас перебросит Оспину с центра поля. Был близок. А Демме и Петанья оформили разгром.

"Наполи" на третьем месте, опережая "Ювентус" по разнице мячей.