Команда Гаттузо играет красиво. Кротоне - Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Кротоне - Наполи в рамках десятого тура итальянской Серии А. Команда Дженнаро Гаттузо одержала убедительную победу, забив на любой вкус. Особенно эффектным получился гол в Инсинье, который забил ударом с угла штрафной под дальнюю штангу. Наполи опередил Ювентус и поднялся на третье место в турнирной таблице, отставание от Милана составляет шесть очков.

Серия А. Десятый тур

Кротоне - Наполи 0:4

Голы: Инсинье 31 Лосано 58, Демме 76, Петанья 90+1

Удаление: Петриччоне 50 (Кротоне)