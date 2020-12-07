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Команда Гаттузо играет красиво. Кротоне - Наполи 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Кротоне - Наполи, чемпионат Италии, 6 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Кротоне - Наполи в рамках десятого тура итальянской Серии А. Команда Дженнаро Гаттузо одержала убедительную победу, забив на любой вкус. Особенно эффектным получился гол в Инсинье, который забил ударом с угла штрафной под дальнюю штангу. Наполи опередил Ювентус и поднялся на третье место в турнирной таблице, отставание от Милана составляет шесть очков.
Серия А. Десятый тур
Кротоне - Наполи 0:4
Голы: Инсинье 31 Лосано 58, Демме 76, Петанья 90+1
Удаление: Петриччоне 50 (Кротоне)
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