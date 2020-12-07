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Чемпионская поступь? Сампдория - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сампдория - Милан, чемпионат Италии, 6 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Сампдория - Милан, которые встречались в десятом туре итальянской Серии А. Команда Стефано Пиоли продолжает идти без поражений, хотя в поединке с генуэзцами россонери пришлось поволноваться. После того, как Экдаль сократил отставание, подопечные Раньери еще имели шанс, чтобы вырвать ничью. Отмечаем Франко Кэсси - ивуариец забил во втором матче подряд, всего у него четыре гола в сезоне.
Серия А. Десятый тур
Сампдория - Милан 1:2
Голы: Экдаль 82 - Кэсси 45 пен., Кастильехо 77
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