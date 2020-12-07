В Милане рассказали о переговорах со Златаном о новом контракте

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара высказался о новом контракте форварда команды Златана Ибрагимовича. Цитирует функционера портал Goal.com.

"Мы еще не начинали переговоры. Сделаем это в подходящий момент, все будет зависеть от его настроения и желания. Он показал, что очень хочет остаться в "Милане". Я думаю, "россонери" ему тоже многое дает. Надеемся, что это желание у него сохранится на долгое время".