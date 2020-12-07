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В Милане рассказали о переговорах со Златаном о новом контракте
Ибра остается?
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара высказался о новом контракте форварда команды Златана Ибрагимовича. Цитирует функционера портал Goal.com.
"Мы еще не начинали переговоры. Сделаем это в подходящий момент, все будет зависеть от его настроения и желания. Он показал, что очень хочет остаться в "Милане". Я думаю, "россонери" ему тоже многое дает. Надеемся, что это желание у него сохранится на долгое время".
Трудовое соглашение 39-летнего шведского нападающего с "Миланом" истекает 30 июня 2021 года. Напомним, в 6 поединках текущего розыгрыша чемпионата Италии Ибрагимович забил 10 голов и оформил одну результативную передачу.
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