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В Милане рассказали о переговорах со Златаном о новом контракте

Италия
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Ибра остается?

В Милане рассказали о переговорах со Златаном о новом контракте
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Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара высказался о новом контракте форварда команды Златана Ибрагимовича. Цитирует функционера портал Goal.com.

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"Мы еще не начинали переговоры. Сделаем это в подходящий момент, все будет зависеть от его настроения и желания. Он показал, что очень хочет остаться в "Милане". Я думаю, "россонери" ему тоже многое дает. Надеемся, что это желание у него сохранится на долгое время".

Трудовое соглашение 39-летнего шведского нападающего с "Миланом" истекает 30 июня 2021 года. Напомним, в 6 поединках текущего розыгрыша чемпионата Италии Ибрагимович забил 10 голов и оформил одну результативную передачу.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Фредерик Массара
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Источник:
Goal.com

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