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Гаттузо: Если бы я играл в этом Наполи, то проводил бы много времени на скамейке запасных
Замечания Дженнаро
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал текущие выступления "адзурри" после матча 10-го тура Серии А с "Кротоне" (4:0). Цитирует наставника Football Italia.
"Я бы не выпустил в составе этого "Наполи" футболиста, который похож на меня по стилю – футбол слишком изменился. Мне нужен другой стиль, отличный от того, который показывал я. Я не мог играть так, но мои ребята способны на это".
"Я горжусь своими достижениями, однако футбол слишком изменился за десятилетия, в том числе и в Италии. Мы идем в ногу со временем. Если бы я играл в этом "Наполи", то проводил бы много времени на скамейке запасных".
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