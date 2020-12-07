Гаттузо: Если бы я играл в этом Наполи, то проводил бы много времени на скамейке запасных

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал текущие выступления "адзурри" после матча 10-го тура Серии А с "Кротоне" (4:0). Цитирует наставника Football Italia.

"Я бы не выпустил в составе этого "Наполи" футболиста, который похож на меня по стилю – футбол слишком изменился. Мне нужен другой стиль, отличный от того, который показывал я. Я не мог играть так, но мои ребята способны на это".