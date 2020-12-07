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Гаттузо: Если бы я играл в этом Наполи, то проводил бы много времени на скамейке запасных

Италия
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Замечания Дженнаро

Гаттузо: Если бы я играл в этом Наполи, то проводил бы много времени на скамейке запасных
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал текущие выступления "адзурри" после матча 10-го тура Серии А с "Кротоне" (4:0). Цитирует наставника Football Italia.

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"Я бы не выпустил в составе этого "Наполи" футболиста, который похож на меня по стилю – футбол слишком изменился. Мне нужен другой стиль, отличный от того, который показывал я. Я не мог играть так, но мои ребята способны на это".

"Я горжусь своими достижениями, однако футбол слишком изменился за десятилетия, в том числе и в Италии. Мы идем в ногу со временем. Если бы я играл в этом "Наполи", то проводил бы много времени на скамейке запасных".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Серия А Чемпионат Италии Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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