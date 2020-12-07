Пиоли: Как можно не считать Юве фаворитом после 9 титулов? Интер с их инвестициями, Наполи с их талантами?

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги поединка чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:1). Цитирует наставника "россонери" портал Football Italia.

"Я сказал своим ребятам, что мы – настоящая команда. Они выжимают максимум из любой ситуации, даже самой негативной, чтобы доказать, на что они действительно способны. Не играли Ибрагимович, Кьер и Беннасер, это лидеры коллектива, но "Милан" на ходу и без них. Не перестаю удивляться зрелости моих игроков".