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Пиоли: Как можно не считать Юве фаворитом после 9 титулов? Интер с их инвестициями, Наполи с их талантами?
Стефано на связи
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги поединка чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:1). Цитирует наставника "россонери" портал Football Italia.
"Я сказал своим ребятам, что мы – настоящая команда. Они выжимают максимум из любой ситуации, даже самой негативной, чтобы доказать, на что они действительно способны. Не играли Ибрагимович, Кьер и Беннасер, это лидеры коллектива, но "Милан" на ходу и без них. Не перестаю удивляться зрелости моих игроков".
"Я считаю, что "Интер", "Ювентус" и "Наполи" будут бороться за титул до самого конца. Как можно не считать "Ювентус" фаворитом после 9 чемпионств подряд? Или "Интер" с их инвестициями, "Наполи" с их талантами?"
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