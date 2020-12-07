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Балотелли подписал контракт с клубом Серии B

Италия
(1 голосов)

Марио будет зажигать в Монце

Балотелли подписал контракт с клубом Серии B
Новина українською

Клуб Серии B "Монца" объявил о подписании контракта с итальянским форвардом Марио Балотелли.

В "Монцу" Марио пришел на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

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В прошлом сезоне Балотелли выступал за "Брешию" в Серии А, но покинул команду после того, как разругался с тренерским штабом клуба и руководством.

В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную.

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В статье: Марио Балотелли Монца (Италия)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:45
Мда уж. Скатился. До второй лиги. А ведь еще только 30 лет. Такой талант в себе угробить
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 19:57
Монца - это проект Берлускони, цель - Серия А, правда пока идёт в середине, но амбиции и бабки серьёзные
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