Балотелли подписал контракт с клубом Серии B

Клуб Серии B "Монца" объявил о подписании контракта с итальянским форвардом Марио Балотелли.

В "Монцу" Марио пришел на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

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В прошлом сезоне Балотелли выступал за "Брешию" в Серии А, но покинул команду после того, как разругался с тренерским штабом клуба и руководством.

В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную.