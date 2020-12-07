Серия А. Гадкий утёнок лиги вырос в драму

Флоренция. "Артемио Франки"

: Миленкович 90+8 - Пьяца 89

Матч "Фиорентина" - "Дженоа" - гадкий утёнок Серии А. В четырёх из шести предыдущих, в пяти из девяти, был зафиксирован счёт 0:0. Причём после таких матчей хотелось снять очки обеим командам. Особенно - после позорившего футбол и сбросившего "Эмполи" в Серию Б матча 38-го тура сезона 2018/19. Сегодня, учитывая состояние обеих команд, ещё одна "нулёвка" напрашивалась. Ведь "Фиорентина" не забивала в четырёх последних матчах лиги, набрав в них лишь одно очко. А "Дженоа" забивала в трёх, но проиграла все четыре. Но в итоге забили обе, да ещё и драматично.

Вообще-то, этот матч был более живым, чем те. Опасные забросы в штрафную присутствовали, как и опасные удары. В первом тайме генуэзца Скамакку заблокировали прямо перед воротами, штрафной флорентийца Пулгара отбил Маркетти, Влахович пробивал головой мимо Федерико (не попал). Во втором тайме Влахович и Бонавентура запарывали потенциально очень опасные удары с 6-9 метров. С 14:2 по ударам по воротам и 60:40 по владению мячом "Фиорентина" на гол, в принципе, наиграла. И в итоге Джакомо забил. После фола... В ответ забил Дестро. Подыграв рукой из офсайда.

А затем началась драма. На 89-ой минуте Дестро вывел Пьяцу на вратаря, и хорват забил. Затем Дестро вышел сам и не сумел переиграть Драговски. Арбитр продолжил матч на две минуты после изначального добавленного времени. И на последней после суперсейвов заменившего травмированного Маркетти Палеари, а также защитника, Миленкович всё же добил.

"Дженоа" остаётся в зоне вылета, "Фиорентина" - на 17-ом месте. Но, возможно, такая концовка вдохновит обеих.