Вымученные успехи. Итоги десятого тура Серии А

Специя - Лацио 1:2

Ювентус - Торино 2:1

Интер - Болонья 3:1

Эллас Верона - Кальяри 1:1

Парма - Беневенто 0:0

Рома - Сассуоло 0:0

Удинезе - Аталанта - перенесён

Кротоне - Наполи 0:4

Сампдория - Милан 1:2

Фиорентина - Дженоа 1:1

Наступили времена решающих матчей групповых турниров Еврокубков. В связи с этим участники Лиги Чемпионов и Лиги Европы от Серии А меньше думают о своей лиге. В десятом туре они лишь пытались победить, не думая об игре. И самое интересное - что почти у всех получилось. Пусть и пришлось страдать. А это камень в огород их соперников, упустивших отличный шанс. Упустили шанс и команды, игравшие против равных себе по силе.

Вымученные 2:1

Дерби Делла Моле не принёс ничего нового. В 11-ый раз из 11-ти последних "Торино" не победил, в девятый из 11-ти проиграл, в четвёртый пропустил решающий гол после 84-ой минуты. В сезоне 2020/21 потерял уже 19 очков (!!!) после ведения в счёте. Не принёс и "Ювентусу". Бурные празднования, объятия с игроками от ВСЕГДА сдержанного Андреа Пирло при голе Бонуччи говорили о многом. Тренер отлично понимал, что его команда вновь отыграла плохо, нанесла первый удар в створ ворот лишь на 43-ей минуте, должна благодарить своего вратаря. Из-за такой игры три очка ещё важнее.

Без одного из тандема Мората-Роналду (первого) "Юве" вновь казался неспособным создавать, португальская вторая половинка провалила матч, как и получивший шанс Пауло Дибала. Худшая оборона лиги, команда, 25 лет не начинавшая сезон так плохо, иногда возила чемпиона и всегда без проблем оборонялась. Кроме двух угловых. Уже в седьмом матче лиги из девяти "бьянконери" пропустили. Остаётся взять победу. "Иногда нужно побеждать грязно. В первом тайме мы были слишком статичны, проигрывали все дуэли. Мы не имеем права выходить на матч без характера и голода". Пирло всё видит.

Почти всё. Во втором тайме, по его мнению, "Ювентус" уже завёлся и наиграл на победу. Но на самом деле разве что наивный "Торино" наиграл на поражение.

В "Лацио" также не прятали голову в песок. Пепе Рейна прямо заявил, что "Специя" играла лучше и была ближе к победе. Симоне Индзаги ещё до матча предупреждал о страданиях. А после - говорил о всегда тяжёлой игре в Серии А против организованных тренерских команд, жаловался на календарь. Его короткий состав после "Боруссии" Дортмунд и перед решающей битвой с "Брюгге" в Лиге Чемпионов вряд ли способен на большее. На этот раз проблемы были с форвардами - Корреа, Мурики, Кайседо. Потому в паре с Иммобиле играл полузащитник Андреас Перейра. С ожидаемым результатом.

Приходится соглашаться на худший старт за 27 лет по пропущенным, 13-й матч с пропущенными из 15-ти в сезоне, две стойки ворот Рейны, 4:15 по ударам по воротам, 35:65 по владению мячом. На гол с контратаки Милинковича-Савича и Иммобиле, гол серба (наконец-то он вернулся) с прямого штрафного. На первый тайм, в котором, как заявил наставник "Специи" Винченцо Итальяно, его команда создала больше, чем за все предыдущие вместе взятые. На характер и борьбу, которые отмечал Индзаги. На вымученную победу.

"Милан" потерял лидеров всех линий. Златана и Леау в атаке, Беннасера в центре поля, Кьера в обороне. Его скамейка вряд ли сильнее, чем "Лацио", играть в Лиге Европы в четверг всегда неудобнее. Усталость "россонери" заметна и очень существенна. В Генуе они ещё и пропустили седьмой гол в сезоне со стандартного положения. Во втором тайме с трудом держались, в первом с трудом создавали против "Сампдории", уже побеждавшей "Лацио" и "Аталанту". Так что и здесь понятен забег тренера к игрокам, празднующим второй гол и собрание в центре поля после финального свистка.

"Я сказал игрокам, что мы настоящая команда. Извлекаем максимум из любой ситуации. Я удивлён взрослостью игроков". Стефано Пиоли очень доволен, несмотря на далеко не лучшую игру. Особенно заметна взрослость команды, средний возраст стартового состава которой в этом матче составил 22 года и 10 месяцев. Как такая молодая команда так хорошо держится? Возможно, ответ предоставил Франк Кесси, работавший и за себя, и за Беннасера. "Мы - замечательная группа игроков. Мы тяжело работаем и любим друг друга".

Лучший старт сезона по победам с 1954-го года, лучший по набранным очкам в истории, рекорд клуба по матчам подряд с забитыми - 30. Впервые с сезона 1958/59 два гола в каждом из последних 12-ти матчей лиги. Семь гостевых побед подряд в лиге впервые за 27 лет. Победа над "Сампдорией" стала ещё одной башней в крепости лидерства и мощи, выстраиваемой "Миланом".

До удаления и после

Первый тайм "Наполи" выглядел точно так же, как и матчи трёх вышеперечисленных команд. "Кротоне", набравший лишь два очка в девяти турах, даже владел мячом больше, атаковал агрессивно, забрасывал мячи в штрафную. Неаполитанцы могли и пропустить от атаки, настолько слабой, что первой после 41-го матча не забила "Болонье". Они создавали большей частью с контратаки, открыли счёт благодаря ей и фирменному индивидуальному действию Инсинье, почти сразу же от 1:1 спас вратарь. Говоря проще - аутсайдер доминировал. Тем не менее, ушёл с поля с разгромным поражением.

Дженнаро Гаттузо назвал итоговый результат несправедливым, говорил о страданиях до красной карточки игроку "Кротоне" Петриччионе на 50-ой минуте. Признавал, что больше внимания сейчас к решающим матчам Лиги Европы. Но в итоге получился второй 4:0 в лиге подряд. Лосано стал лучшим бомбардиром команды, Мертенс вышел на замену и отдал два ассиста. С которых забивали опорник Демме и сильно критикуемый за плохую реализацию второй форвард Петанья.

"Наполи" набирает ход в лиге после тяжёлого месяца.

Всё получается

"Интер" победил с меньшим разрывом в счёте, но как раз к нему меньше претензий. Пожалуй, его победа - наиболее уверенная в туре. Впервые в сезоне в лиге дома он забил первым, впервые пропустил менее двух мячей. По сравнению с предыдущими слабыми домашними выступлениями это получилось очень хорошим. А в целом он уже в третьем матче подряд вместе с Лигой Чемпионов забивает в первые 17 минут. Что до этого в сезоне 2020/21 случалось лишь однажды. То есть он вернулся к концовке сезона 2019/20, когда давил в начале, играл с позиции силы, забивал и в итоге чётко побеждал.

Как раз сочетания слов "концовка сезона 2019/20" и "Болонья" вызывают у "Интера" кошмары. Антонио Конте вновь напомнил о матче, о котором и без того все помнят. Когда его команда вела со счётом 1:0, не реализовала пенальти, получила красную карточку и в итоге проиграла. "Мы должны понять, что если не будем всегда играть с максимальной сфокусированностью - проиграем". И в субботу "Болонья" владела мячом 55 процентов времени, желая добыть третью победу над "Интером" на "Сан Сиро" подряд. Впрочем, сомнений в итоговой победе "нерадзурри" не возникало.

Гол в начале, второй в раздевалку и третий - сразу же после гола соперника. Отличный ассист Брозовича, с возвращением которого вернулся баланс в центре поля. Дубль Хакими, как следует ответившего на критику Конте и наконец-то напомнившего Хакими из дортмундской "Боруссии". Ромелу Лукаку пробил себе в ногу и всё равно забил. В последние 10 дней у "Интера" всё получается. А это тревожные новости для "Шахтёра".

Хорошая игра, плохая тенденция

"Рома" заслуживает даже более высокую оценку за игру и борьбу, чем "Милан", "Ювентус" и "Лацио". Без защитников Смоллинга, Манчини и последнего опорника Верету она и в первые 40 минут доминировала, полностью перекрыла грозную атаку "Сассуоло". А после удаления Педро и Паулу Фонсеки даже добавила, просто начала давить. Требовала пенальти за игру рукой и удаление Обьянга за фол на Лоренцо Пеллегрини. Фонсека говорил о гордости за команду, отмечал перекрытие креатива такого сильного оппонента. Оправдывал не попадавшего Эдина Джеко большой помощью команде в отборе.

Вместе с тем, в борьбе за высокие места самоконтроль очень важен. Важно хладнокровие. А здесь "волки" подкачали. И фол Педро в центре поля, и жалобы Фонсеки на абсолютно все судейские решения (хотя почти все они были правильными), и удаление, и действия Джеко в позициях, с которых ранее забивал без проблем, намекают на недостаточную взрослость команды. А после 0:4 в Неаполе второй подряд подобный диагноз - слишком опасная тенденция.

Опасность тенденции "Сассуоло" очевидна. Он одержал лишь две победы в последних шести матчах. Причём оба раза под давлением соперников ему, можно сказать, сильно повезло. А кроме этого - не переиграл дома аутсайдеров "Торино" и "Удинезе", влетел "Интеру". А теперь при 57-ми процентах владения мячом и численном большинстве в течение 50-ти минут нанёс лишь пять ударов по воротам "Ромы" и не особо пытался атаковать. В трёх из четырёх последних матчей он не забивал, что для этой голевой машины просто невероятно и явно свидетельствует о серьёзной проблеме.

"Мы играем плохо, нам не хватает качества и страсти, мы очень устали, ведь из-за травм и коронавируса играют те же игроки. Мы не должны бояться рисковать. "Рома" заслужила победить". Неужели сказка команды Роберто Де Дзерби близка к концу?

Упустили шансы

Соперников грандов можно похвалить за доставленные им неудобства. Но и покритиковать за результаты. "Торино" остался "Торино". Итальяно после поражения говорил о лучшем матче "Специи" в сезоне. Клаудио Раньери заявил, что "Сампдория" не может играть как следует лишь один тайм. Оттого и уже шесть матчей лиги и Кубка подряд без побед. Из четырёх убойных ударов головой должны были попасть более одного. Наставник "Кротоне" Джованни Строппа говорил о равной игре до удаления. Совсем не обязательного. По словам Синиши Михайловича, его "Болонья" не была самой собой.

Да и участники равных по силе соперников матчей разочаровали. "Верона" и "Кальяри" играли сумбурно, чередовали энергию с апатией, доминирование со сном. Первые попали в каркас ворот дважды в одной атаке, вторые также попадали в перекладину. Ударом в упор. "Мастифы" не сумели закрепить большую победу над "Аталантой". В Парме и вовсе голов не было, были лишь два удара в створ. Филиппо Индзаги вспоминал о кадровых потерях, признавался, что боялся "Парму" и остался очень доволен. А Фабио Ливерани "знал, что так будет". Что "автобус" соперника лишит его команду скорости.

Упустили ли шанс "Фиорентина" и "Дженоа"? С одной стороны, четыре из шести предыдущих очных матчей принесли 0:0. 11 из 19-ти - ничьи. В целом флорентийцы не забивали в четырёх матчах подряд, генуэзцы проиграли четыре. Так что по голу - уже достижение. Чезаре Пранделли в третьем матче лиги в каденции наконец-то не проиграл и увидел гол. Роландо Марин, возможно, спасся от увольнения. С другой стороны, "Фиорентина" ведь полностью доминировала, выиграла по ударам по воротам со счётом 19:5, по владению мячом - 62:38. А "Дженоа" упустила победу на 98-ой минуте.

Обе упустили шанс. Потому и остались на 17-ом и 19-ом местах соответственно.

Лучший игрок и прорыв тура - Ашраф Хакими ("Интер"). Критика Конте оживила

Разочарование тура - аутсайдеры. Много таких шансов укусить грандов не будет

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). Спас от 0:2

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Привил характер молодёжи, его замены - Хауге и Кастильехо - сделали второй гол