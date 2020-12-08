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История с МЮ окончена? Райола прокомментировал потенциальный камбэк Погба в Ювентус
Поль возвращается в Турин?
Известный агент Мино Райола высказался о ситуации вокруг хавбека "МЮ" Поля Погба. Он сообщил, что его клиент хочет покинуть "Олд Траффорд" как можно скорее. Портал Goal.com со ссылкой на итальянские газеты цитирует Мино:
"Да, Поль может вернуться в "Ювентус", он недоволен ситуацией в Манчестере. Он не имеет возможности выражать себя так, как ему бы этого хотелось и как от него этого ждут. Французу необходима новая команда и смена атмосферы. Его контракт истекает летом 2022 года".
Напомним, в 2012-м Погба покинул "Юнайтед" и перешел в "Юве", где отыграл 4 полных сезона, после чего вновь вернулся в стан "красных дьяволов".
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