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История с МЮ окончена? Райола прокомментировал потенциальный камбэк Погба в Ювентус

Италия
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Поль возвращается в Турин?

История с МЮ окончена? Райола прокомментировал потенциальный камбэк Погба в Ювентус
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Известный агент Мино Райола высказался о ситуации вокруг хавбека "МЮ" Поля Погба. Он сообщил, что его клиент хочет покинуть "Олд Траффорд" как можно скорее. Портал Goal.com со ссылкой на итальянские газеты цитирует Мино:

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"Да, Поль может вернуться в "Ювентус", он недоволен ситуацией в Манчестере. Он не имеет возможности выражать себя так, как ему бы этого хотелось и как от него этого ждут. Французу необходима новая команда и смена атмосферы. Его контракт истекает летом 2022 года".

Напомним, в 2012-м Погба покинул "Юнайтед" и перешел в "Юве", где отыграл 4 полных сезона, после чего вновь вернулся в стан "красных дьяволов".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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