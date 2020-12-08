Спастись на 90+8-й. Фиорентина - Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор и анализ матча Фиорентина и Дженоа 10 тура Серии А 2020/21, который завершился со счетом 1-1. «Фиолетовые» доминировали и могли открывать счет первыми в этом поединке, но после просмотра VAR гол был не засчитан. Однако на 89 минуте Марко Пьяца был точен после проникающего паса от Маттиа Дестро, не оставив шанса голкиперу «фиолетовых». Казалось бы подопечные Марана одержали победу и все было уже решено. Но это не был конец игры. На восьмой компенсированной минуте хозяева поля отыгрались благодаря голу Николы Миленковича. Сейчас Фиорентина находится на 17 месте с количеством очков равным 9, а их соперники Дженоа на 19 месте с 6 очками.

Серия А. 10-й тур

Фиорентина – Дженоа 1:1

Голы: Миленкович 90+8 - Пьяца 89