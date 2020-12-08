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Райола: У Ибрагимовича талант Месси и сила воли Роналду

Италия
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По его мнению, именно швед мог бы получить восемь Золотых мячей

Райола: У Ибрагимовича талант Месси и сила воли Роналду
Новина українською

Агент Мино Райола поделился мнением о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Выбирая между Криштиану Роналду, большим фанатом которого я являюсь, и Лионелем Месси, всегда выбираю португальца. Но Златан сам по себе, он с другой планеты. Он — самый совершенный игрок в истории футбола. У него талант Месси и сила воли Роналду. Если бы обладателя „Золотого мяча“ выбирала общественность, уверен, он бы получил его восемь раз", — приводит слова Райолы Football Italia.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в "Милан", за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Мино Райола Милан (Италия)
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