Паулу Фонсека получил одноматчевую дисквалификацию

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека был дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Португальский наставник очень бурно отреагировал на удаление Педро в последней игре, за что также получил красную карточку. В отчете комиссии сказано, что Паулу "подошел к рефери с агрессивным видом и сказал неуважительные слова". Также экс-тренер "Шахтера" выплатит десять тысяч евро штрафа.

Paulo Fonseca leva um jogo de castigo e paga dez mil euros https://t.co/ZT57vj5mDy — O Jogo (@ojogo) December 8, 2020

По итогу, Фонсека не сможет присутствовать на игре своей команды против "Болоньи". Отметим, что это не первая дисквалификация в итальянском этапе карьеры португальца .

На данный момент, "Рома" занимает шестое место в Серии А.