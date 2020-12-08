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Паулу Фонсека получил одноматчевую дисквалификацию
Плохо вел себя в последнем матче
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека был дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Португальский наставник очень бурно отреагировал на удаление Педро в последней игре, за что также получил красную карточку. В отчете комиссии сказано, что Паулу "подошел к рефери с агрессивным видом и сказал неуважительные слова". Также экс-тренер "Шахтера" выплатит десять тысяч евро штрафа.
Paulo Fonseca leva um jogo de castigo e paga dez mil euros https://t.co/ZT57vj5mDy— O Jogo (@ojogo) December 8, 2020
По итогу, Фонсека не сможет присутствовать на игре своей команды против "Болоньи". Отметим, что это не первая дисквалификация в итальянском этапе
На данный момент, "Рома" занимает шестое место в Серии А.
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