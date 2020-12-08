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Паулу Фонсека получил одноматчевую дисквалификацию

Италия
(1 голосов)

Плохо вел себя в последнем матче

Паулу Фонсека получил одноматчевую дисквалификацию
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека был дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщают итальянские СМИ.

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Португальский наставник очень бурно отреагировал на удаление Педро в последней игре, за что также получил красную карточку. В отчете комиссии сказано, что Паулу "подошел к рефери с агрессивным видом и сказал неуважительные слова". Также экс-тренер "Шахтера" выплатит десять тысяч евро штрафа.

По итогу, Фонсека не сможет присутствовать на игре своей команды против "Болоньи". Отметим, что это не первая дисквалификация в итальянском этапе карьеры португальца.

На данный момент, "Рома" занимает шестое место в Серии А.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (1)
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amg333 (Kyiv )
08.12.2020 в 19:41
Понятное дело,это не в Украине бегать пол часа по полю за судьёй,при этом не только не получив даже желтой,а ещё на всех какналах мразоты пенисова быть героем!)
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