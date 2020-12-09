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Полузащитником Лацио интересуются европейские топ-клубы
Клубам придется заплатить кругленькую сумму за игрока
Полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа может продолжить карьеру в другом клубе, пишет Calciomercato.com.
По информации источника, 26-летним аргентинским хавбеком интересуются "Милан", "Ювентус" и мадридский "Атлетико". Корреа может перейти в другую команду в предстоящее зимнее трансферное окно, если один из клубов согласится отдать за игрока € 50-55 млн. Действующий контракт Корреа с римским "Лацио" рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Корреа принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. "Лацио" набрал в 10 матчах 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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