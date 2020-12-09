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Милан и Ювентус поборются за игрока Челси

Италия
(1 голосов)

Рюдигер обойдется клубам в более чем 20 миллионов

Милан и Ювентус поборются за игрока Челси
Новина українською

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер в зимнее трансферное окно может перебраться в "Милан" или в "Ювентус", сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, итальянские гранды намерены выкупить 27-летнего немца зимой за сумму более 20 миллионов евро. В гонке якобы участвует и "Барселона", но каталонцы готовы подписать защитника лишь летом.

В нынешнем сезоне АПЛ Рюдигер провел 1 матч.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 18:31
Что с ним не так? Был же топчик
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