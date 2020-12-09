Милан и Ювентус поборются за игрока Челси

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер в зимнее трансферное окно может перебраться в "Милан" или в "Ювентус", сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, итальянские гранды намерены выкупить 27-летнего немца зимой за сумму более 20 миллионов евро. В гонке якобы участвует и "Барселона", но каталонцы готовы подписать защитника лишь летом.

В нынешнем сезоне АПЛ Рюдигер провел 1 матч.