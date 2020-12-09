Купили за 11 - продали за 15. Фиорентина отправила обратно в Бразилию Педро Гильерме

Педро Гильерме был продан "Фиорентиной" обратно в Бразилию. Новым клубом форварда стал "Фламенго".

Осенью 2019-го "фиалки" выложили за Педро 11 миллионов евро, но за полгода он редко выходил на поле. Его на год арендовал "Фламенго".

В 15-ти играх на родине Педро забил 11 голов и клуб решил не дожидаться конца аренды, выкупив форварда за 15 миллионов. 20 процентов от суммы получит "Флуминенсе".

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ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme#Fiorentina pic.twitter.com/guQGd5KPqe — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 9, 2020

Отметим, что за полгода в Европе нападающий отыграл лишь 59 минут.