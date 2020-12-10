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Умер Паоло Росси. Он забивал в финале ЧМ и получал Золотой мяч

Италия
(2 голосов)

Один из самых титулованных футболистов Италии ...

Умер Паоло Росси. Он забивал в финале ЧМ и получал Золотой мяч
Новина українською

В возрасте 64 лет умер легендарный итальянский форвард Паоло Росси. О причинах смерти не сообщается, однако СМИ указывают, что в последнее время Росси болел.

Паоло Росси заявил о себе в скромной "Виченце", в составе которой дважды подряд становился лучшим бомбардиром Серии А. Однако самым продуктивным с точки зрения трофеев стал период с 1981-го по 1985-й, когда Росси вернулся в "Ювентус", где выступал еще на молодежном уровне.

Со Старой Ювентус Паоло дважды брал золото Серии А, в 1984-м выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок Европы, а в 1985-м - Кубок Чемпионов. После "Юве" он еще поиграл за "Милан" и "Верону".

Любовь всей нации он получил благодаря чемпионату мира 1982-го года. Тогда Скуадра Адзурра третий раз стала сильнейшей сборной на планете, а Росси с шестью голами был признан лучшим игроком турнира. Бомбардир оформил хет-трик в противостоянии с Бразилией на групповом этапе, сделал дубль в полуфинале в поединке с Польшей, а также отметился голом в финале против Германии. По итогам 1982 года Паоло Росси стал обладателем Золотого мяча.

Интересно, что зажигать в "Ювентусе" и сборной Росси продолжил после того, как отсидел тюремный срок за участие в махинациях с тотализатором.

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В статье: Италия Ювентус (Турин) Паоло Росси Чемпионат мира-1982
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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 08:17
Это нападающий из Скуадра Адзурры Энцо Берзота, которая стала в 1982 г чемпионами мира. Классный матч Италия - Бразилия в которой он забил хет-трик. Там и Бразилия была ух!
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