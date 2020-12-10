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Интер не будет выделять Конте средств на усиление состава в зимнее трансферное окно
Руководство миланского клуба разочарованно
Руководство миланского "Интера" скорректировало планы на зимнее трансферное окно после вылета команды из еврокубков.
Накануне, 9 декабря, "нерадзурри" не сумели одолеть "Шахтёр" в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и финишировали на последнем месте в своём квартете, не сумев выйти даже в Лигу Европы.
По информации Calciomercato.it со ссылкой на Tuttosport, владельцев "Интера" разочаровал провал команды на международной арене. Они не намерены выделять главному тренеру Антонио Конте больших сумм на усиление состава в январе. Покупки будут возможны только в том случае, если клуб выручит средства с продажи ненужных игроков.
В итальянской Серии А "Интер", набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице.
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