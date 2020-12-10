Италия
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Предан Неаполю. Кавани рассказал, почему не согласился перейти в Ювентус и Интер
Не пошел по пути Игуаина
Форвард "МЮ" Эдинсон Кавани признался, что в свое время отказался от предложений "Ювентуса" и "Интера".
"Я всегда буду благодарен "Наполи". По этой причине я отказал многим итальянским клубам - в том числе и "Ювентусу", и "Интеру".
Я не мог поступить иначе. Всегда, когда я вспоминаю о Неаполе, то это радостное чувство. Уверен, что я дал многое им, и они продолжают ценить это", - приводит слова Кавани MondoNapoli.
В составе "Наполи" Кавани отыграл 138 матчей и забил 104 гола.
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