Сократили срок. Мората пропустит один матч, вместо двух

Двухматчевая дисквалификация Альваро Мораты была сокращена. Об этом передает Football Italia.

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Апелляция туринского "Ювентуса" была частично принята и срок дисквалификации был сокращен на одну игру. А значит, пропустив уже матч против "Торино", он сможет выйти на поле в игре против "Дженоа".

В текущем сезоне на счету Мораты забил девять голов в 13-ти матчах.