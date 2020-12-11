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Сократили срок. Мората пропустит один матч, вместо двух
Пирло будет доволен
Двухматчевая дисквалификация Альваро Мораты была сокращена. Об этом передает Football Italia.
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Апелляция туринского "Ювентуса" была частично принята и срок дисквалификации был сокращен на одну игру. А значит, пропустив уже матч против "Торино", он сможет выйти на поле в игре против "Дженоа".
В текущем сезоне на счету Мораты забил девять голов в 13-ти матчах.
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