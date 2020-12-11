"Мы знали, что будут трудности". Президент Интера верит в стратегию Конте

Президент "Интера" Стивен Чжан не собирается менять стратегию клуба, даже несмотря на четвертое место в группе Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что будут трудности в таком аномальном сезоне. Все вместе мы решили вместе противостоять им мужественно и решительно. Наша цель не меняется - бороться за титулы. Все вместе", - приводит слова Чжана Tuttosport.

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Отметим, что теперь все силы "Интер" пустит на победу в Серии А - сейчас они идут на третьем месте.