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"Мы знали, что будут трудности". Президент Интера верит в стратегию Конте

Италия
(1 голосов)

Увольнение не планируется

"Мы знали, что будут трудности". Президент Интера верит в стратегию Конте
UA-Футбол
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Президент "Интера" Стивен Чжан не собирается менять стратегию клуба, даже несмотря на четвертое место в группе Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что будут трудности в таком аномальном сезоне. Все вместе мы решили вместе противостоять им мужественно и решительно. Наша цель не меняется - бороться за титулы. Все вместе", - приводит слова Чжана Tuttosport.

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Отметим, что теперь все силы "Интер" пустит на победу в Серии А - сейчас они идут на третьем месте.

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В статье: Интер (Милан) Стивен Чжан
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