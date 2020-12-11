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Серия А. Сассуоло вымучивает победу и второе место

Италия
(2 голосов)

Пенальти Берарди принёс три очка

Серия А. Сассуоло вымучивает победу и второе место
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Беневенто" 1:0

Гол: Берарди 8 (пен.)

Удаление: Хараслин 49 (С, прямая красная)

Лидер лиги по владению мячом дома против 19-ой команды по этому показателю. Один из лидеров по очкам против команды, близкой к аутсайдерам. Команды с почти противоположной разницей мячей - 20:12 против 12:21. Фаворит в этом матче был ясен. Вместе с тем, в последнее время лучше играет аутсайдер. "Беневенто" не проигрывал в трёх матчах подряд, пропустив лишь один мяч. "Сассуоло" же не побеждал в четырёх из шести последних, дома с начала сезона одержал лишь одну победу в пяти матчах. В частности, не победив аутсайдеров "Удинезе" и "Торино". И здесь был близок к такому.

"Сассуоло" начал лучше. Туя прервал навес Лопеса рукой. Затем постепенно "Беневенто" входил в игру. Быстрыми атаками. До перерыва мячом владел лишь 37 процентов времени, но по ударам по воротам выиграл со счётом 10:5. Капрари раз за разом блокировали. После розыгрыша углового Лападула чуть не попал в створ. В начале второго тайма ещё и Хараслин наступил на ногу Летиции и был удалён. Однако лишь в районе 63-ей минуты Консильи отлично потащил удары Роберто Инсинье и Капрари. А до и после этого "Сассуоло" защищался отчаянно, блокировал многочисленные удары, даже пытался атаковать.

В итоге по ударам по воротам "Сассуоло" проиграл матч со счётом 6:30. Среди 30-ти и удар Фальке в перекладину с линии штрафной на 85-ой минуте, и блестящий сейв Консильи от удара головой Лападулы в добавленное время. Роберто Де Дзерби, после предыдущего матча признавший, что его команда в последнее время не играет хорошо, вряд ли изменит мнение. Тем не менее, победу его подопечные добыли, оставили "Беневенто" близко к аутсайдерам, а сами вернулись на второе место. Такие также нужно уметь добывать.

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В статье: Серия А Сассуоло (Сассуоло) Беневенто
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