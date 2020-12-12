  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович: Играл вместе с Мальдини, теперь с его сыном. На очереди внук Паоло
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович: Играл вместе с Мальдини, теперь с его сыном. На очереди внук Паоло

Италия
(2 голосов)

Златан рассказал о заключительном этапе карьеры

Ибрагимович: Играл вместе с Мальдини, теперь с его сыном. На очереди внук Паоло
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своем будущем в футболе.

"У меня большой опыт, а голы никогда не были проблемой. Я просто продолжаю идти вперед. Я уже не тот игрок, что был пять или десять лет назад, мы все меняемся, это естественный процесс нашего развития с физической точки зрения.

Не буду врать, я уже не бегаю как раньше. Теперь я бегаю более рассудительно. Причина, по которой я считаю итальянскую лигу самой сложной для нападающего, заключается в необходимости выступать на очень высоком техническом уровне. Философия Италии заключается в том, что важнее не пропустить гол, чем забить самому.

Чувствую, что застал разные поколения в "Милане". Я играл с Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном, Даниэлем. Надеюсь, что смогу сыграть также и с сыном Даниэля. Это было бы чудом", — цитирует Ибрагимовича BBC.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович забил 10 голов в 6 матчах Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Милан (Италия) Даниэле Мальдини
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...