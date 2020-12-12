Фонсека: Мхитарян каждый день работает так, словно ему 18 лет

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о ветеранах команды Педро и Генрихе Мхитаряне, а также вспомнил о своем периоде работы в "Шахтёре".

"Характер для меня очень важен. Педро не играл постоянно в Челси, но когда он выходил на поле, он много отрабатывал в обороне. И его приглашение оправдывает все ожидания. То же самое касается и Мхи. Они очень интеллигентные парни, которые сильны тактически. Мне нравится видеть их мотивацию. Мхитарян каждый день работает так, будто ему 18 лет. Нелегко найти таких игроков. Они – настоящие образцы для подражания для команды, как и старожил команды Эдин Джеко.

Я три года тренировал Шахтер, но никогда не был в Донецке. Я жил в Киеве. Мы играли во Львове, в Харькове. За один год мы совершили 125 перелетов. Это был изумительный опыт. Португальцы легко адаптируются к разным условиям", – цитирует наставника The Athletic.