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Фонсека: Мхитарян каждый день работает так, словно ему 18 лет

Италия
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Экс-горняк об экс-горняке

Фонсека: Мхитарян каждый день работает так, словно ему 18 лет
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о ветеранах команды Педро и Генрихе Мхитаряне, а также вспомнил о своем периоде работы в "Шахтёре".

"Характер для меня очень важен. Педро не играл постоянно в Челси, но когда он выходил на поле, он много отрабатывал в обороне. И его приглашение оправдывает все ожидания. То же самое касается и Мхи. Они очень интеллигентные парни, которые сильны тактически. Мне нравится видеть их мотивацию. Мхитарян каждый день работает так, будто ему 18 лет. Нелегко найти таких игроков. Они – настоящие образцы для подражания для команды, как и старожил команды Эдин Джеко.

Я три года тренировал Шахтер, но никогда не был в Донецке. Я жил в Киеве. Мы играли во Львове, в Харькове. За один год мы совершили 125 перелетов. Это был изумительный опыт. Португальцы легко адаптируются к разным условиям", – цитирует наставника The Athletic.

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В статье: Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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