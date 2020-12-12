Серия А. Верона снимает ещё один Топовый скальп

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 1:2

Голы: Кайседо 57 - Лаццари 45 (автогол), Тамез 67

"Лацио": Рейна, Пароло, Ачерби (Худт 28), Раду, Лаццари (Фарес 81), Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте 65), Акпа-Акпро (А. Перейра 81), Марушич, Кайседо (Корреа 65), Иммобиле

"Эллас Верона": Сильвестри, Ловато, Давидович, Маньяни, Фараони, Тамез (Фавилли 69), Велозу, Димарко, Барак, Дзакканьи (Лазович 87), Сальседо (Э. Колли 77)

Предупреждения: Акпа-Акпро 59, Кайседо 64, Рейна 68, Пароло 76, Фарес 87 - Сальседо 74, Маньяни 78, Э. Колли 90

Со скрипом, с перекладиной его ворот в добавленное время, но "Лацио" оформил первый за 20 лет выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Теперь нужно набирать очки в лиге, уменьшать отставание, улучшать оборону, установившую по пропущенным в первых десяти матчах антирекорд клуба последних 28-ми лет (17). Вроде бы "Верона" для такого подходила. Она проиграла "Лацио" шесть из семи последних матчей, пропустив в каждом как минимум два мяча. В Риме в последний раз побеждала в 1985-ом году. Однако эта статистика обманчива. Ведь команда Ивана Юрича - не та "Верона".

Хорват построил зубастую, неуступчивую, интенсивную, контратакующую команду. Похожую на "Лацио". Веронцы проиграли лишь один из семи предыдущих матчей, остановили "Ювентус" и "Милан", победили "Аталанту". Всё - в гостях. Они начали матч лучшей обороной лиги. И не уступали в интенсивности. Фактически, соперники нейтрализовали друг друга. Темп был высоким, борьба - яростной. А опасности мало. В первые 34 минуты были нанесены лишь четыре удара по воротам. Иммобиле после перехвата и Кайседо после паса Чиро пробили плохо из отличных позиций. Сальседо не попал издали.

В концовке тайма "эллинам" удались несколько очень опасных фланговых атак. Одну из них Димарко завершал неточным ударом, но Лаццари помог ему. Дзакканьи мог сделать задание "Лацио" после перерыва ещё более тяжёлым, но проиграл дуэль Рейне. Хотя и без того было очень сложно. Ведь обороняться "Верона" умеет, а "лациале" очень устали из-за игры на два фронта, что Симоне Индзаги отмечал перед матчем. В уже гораздо менее быстрой битве Кайседо удалось развернуться и пробить с линии штрафной. Но через 11 минут Раду отдал ужасный пас Рейне. Тамез перехватил и обошёл вратаря.

"Лацио" устроил финальный штурм. Милинкович-Савич пробил головой в упор, Иммобиле добивал. Удар Фареса после рикошета грозил попасть в ближний угол. Однако Сильвестри чудом отбил первый и третий удары, второй Чиро смазал. И "Верона" удержала первую победу в гостях над "Лацио" за 35 лет. Остановив и опередив в таблице ещё одного претендента на высокие места. Теперь она сама претендент. А римляне после третьего домашнего матча лиги без побед подряд остаются в середине турнирной таблицы и сильно рискуют отстать от Топ-4.