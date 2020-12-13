Кальяри - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

13 декабря. 13:30. Серия А. Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Интер"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

Будто бы дела "Интера" начали налаживаться. Были одержаны три победы подряд в лиге с десятью забитыми, причём "Сассуоло" и "Болонья" убраны с пути очень уверенно. Во всех турнирах также можно было насчитать три победы подряд, с девятью забитыми. Однако 0:0 в матче против "Шахтёра" лишил команду Еврокубковой весны и отбросил её в плане настроения и развития на месяц назад, а то и на год назад. В таком состоянии и с осознанием того, что спасти сезон может лишь Скудетто, приходится ехать на почти всегда негостеприимную Сардинию. Удастся ли победить там?

Разумеется, провал в Лиге Чемпионов вызвал шквал атак на команду и Антонио Конте и шквальные ответы тренера. Критиковали миланцев и за отсутствие интенсивности и изобретательности, за отсутствие Плана Б. За поздние замены. Руководство клуба собрало экстренное заседание. Как сообщает пресса, об увольнении Конте там речи не шло, но, например, мотивация вкладывать деньги в январские трансферы сильно упала. Тренер уже заявил, что состав команды переоценён, но именно с этими, собранными им игроками, придётся бороться за первое место в Серии А.

В принципе, в последнее время "нерадзурри" в лиге борются хорошо. Они забили "Торино" четыре мяча за полчаса, полностью перекрыли атаку "Сассуоло" и "Болоньи" и развалили их оборону. По забитым мячам они первые в лиге с 26-ю. Они вновь начали забивать в дебютах матчей (три гола в этих двух), что явно облегчает жизнь далее. Даже лишает необходимости много владеть мячом. Проблема в том, что сам "Кальяри" по владению мячом 19-ый в лиге, то есть не любит его. Значит, будет отдавать. А на что способен в позиционной атаке "Интер" - мы уже видели в среду.

Сарды ныне середняки. В начале сезона проиграли "Лацио" дома, затем "Аталанте" и "Ювентусу" в гостях - по всем статьям. Побеждали "Кротоне", "Торино" и "Сампдорию". Последние матчи против "Специи" и "Вероны" свели вничью. Эусебио Ди Франческо всё ещё не может найти нужный баланс, игра всей команды в обороне в свете 20-ти пропущенных в десяти матчах его очень беспокоит. Вместе с тем, "Кальяри" выдержал сверхинтенсивный темп "Специи" и "Вероны", переламывал ход игры во втором тайме. Безусловно, нужные качества для реальной борьбы с "Интером".

Кадры

Разумеется, после матча Лиги Чемпионов команду следует освежить. Похоже, это Конте и собирается сделать. Он сменит латералей Хакими и Янга на Дармиана и Перишича. Возможно, и центрального защитника Шкриньяра на Д'Амброзио. В атаке Лаутаро Мартинес, мало забивающий и повздоривший с тренером из-за замены в среду, уступит место Алексису Санчесу. А Николо Барелла всё ещё не готов на сто процентов, Видаль травмирован, поэтому в центре поля возможен даже выход многострадального Кристиана Эриксена.

У "Кальяри" проблема в центре обороны. Диего Годин не сможет сыграть против предыдущей команды из-за коронавируса. Его заменит либо юный Карбони, либо опытные, но не совсем готовые Пизакане и Чеппителли. Клаван также отсутствует. Зато важнейшие игроки центра поля и атаки - Нандес и Симеоне - выздоровели. На счету Джованни пять голов в восьми матчах лиги. Хотя, возможно, в атаке останется более готовый Паволетти, автор ассиста в Вероне. За автором гола Марином, прорвавшимся на 30 метров, также нужно следить.

"Кальяри": Краньо, Фараго, Валюкевич, Карбони, Ликояннис, Рог, Марин, Нандес, Дзаппа, Жоао Педро, Паволетти

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Гальярдини, Эриксен, Перишич, Лукаку, Алексис Санчес

Прогноз: Кальяри - Интер 2:3

Конте не случайно называет матч в Кальяри "неизбежно тяжёлым". Там тяжело всем. А "Интеру" из последних 15-ти очных матчей сарды проиграли лишь шесть, выиграв четыре. С другой стороны, после событий в матче против "Шахтёра" и после него миланцы будут максимально мотивированы. Как и после призывов наставника "не облегчать жизнь ненавистникам "Интера". Справиться с таким соперником после простоя лидеров центра поля и атаки и без двух наиболее опытных центральных защитников "Кальяри" будет крайне сложно. Ставить можно на обилие голов.