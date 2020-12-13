Серия А. Кальяри - Интер 1:3. Крайне тяжёлое, но успешное новое начало

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Интер" 1:3

Голы: Соттил 42 - Барелла 77, Д'Амброзио 84, Лукаку 90+4

"Кальяри": Краньо, Фараго (Клаван 68), Валюкевич, Карбони (Симеоне 89), Ликояннис, Рог, Марин, Дзаппа, Жоао Педро, Соттил (Нандес 68), Паволетти (Черри 75)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Л. Мартинес 72), Дармиан (Янг 58), Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси 58), Перишич (Хакими 46, Д'Амброзио 83), Лукаку, Алексис Санчес

Предупреждения: Фараго 10, Паволетти 71 - Дармиан 16

Неудача в матче против "Шахтёра" и вылет из Еврокубков практически стёрли все достижения "Интера" в последние недели. В клубе вновь буря, пресса вновь атакует, Антонио Конте вновь воюет со всем миром. Три уверенные победы в лиге подряд с десятью забитыми забыты. Приходится начинать вновь. И начало получилось крайне сложным. "Кальяри" умеет играть против "Интера", из 15-ти последних очных матчей проиграл шесть, в трёх последних победил, играл вничью и несправедливо проиграл. Даже без важнейших игроков - Година, Нандеса, Симеоне - сегодня он заставил соперника страдать.

Перед "Шахтёром" в трёх матчах лиги и Лиги Чемпионов миланцы забили четыре мяча в первые 17 минут. Дончан спасла перекладина. Сардов - Краньо. Он творил чудеса. Невероятным образом вытащил и удар Лукаку, и добивание Эриксена, и удар головой Санчеса в упор. По сравнению с этим очередной удар Лукаку (низом) и мощный выстрел Санчесе для него были уже семечками. Кстати, последний состоялся уже в середине тайма, когда "Кальяри" выравнял игру, неплохо комбинировал, пользуясь выключением и отсутствием прессинга соперника. "Интер" стал самим собой. И первый тайм в итоге даже проиграл.

Пропущенный в раздевалку после таких от "Торино" и Гладбаха также не удивил. На 42-ой минуте первый удар Соттила заблокировали, а вторым, слёта (первый удар хозяев в створ ворот) он положил мяч в угол. Вскоре срезавшийся удар Дзаппы Паволетти в падении был обязан продолжить не в рекламный щит, а в сетку. Такие события заставили Конте произвести замену в перерыве. Правда, кроме протокола, она не изменила ничего. "Кальяри" спокойно оборонялся, выходил в интересные фланговые атаки. А игроки "Интера" вели себя так, будто они ведут со счётом 3:0. Без какого-либо желания играть.

Немного двигаться они начали лишь после двойной замены. Именно Янг прорвался слева и заставил Краньо отбивать. Именно Сенси замыкал прострел в центре штрафной. Впрочем, общая картина их апатичной игры изменилась немного. Тем не менее, "нерадзурри" сумели победить. После перехода Конте, которого все упрекают за отсутствие плана Б, с 3-5-2 на 4-2-3-1. Угловой, отскок и удар Бареллы слёта по воротам родной команды, угловой, навес Бареллы и удар только-только вышедшего Д'Амброзио принесли камбек. А на 94-ой минуте Лукаку воспользовался приходом Краньо в штрафную Хандановича.

Если абстрагироваться от Лиги Чемпионов, то в Серии А "Интер", вообще-то, идёт неплохо. Он второй, проиграл лишь один матч из 11-ти, последние четыре выиграл. Два - с помощью камбеков, ещё два - при полном доминировании. То есть демонстрировал и игру, и характер. Сегодня Конте наконец-то прислушался к критике, убрал защитника в пользу игрока атаки. И получил в награду крайне тяжёлую, но очень важную победу. Возможно, именно сегодня начался новый путь его "Интера".