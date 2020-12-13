Серия А. Гол специалиста по Фиорентине Малиновского, камбек Наполи, пять голов Ромы

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Гозенс 44, Малиновский 55, Толой 63

"Аталанта": Голлини, Толой, Джимсити, Ромеро (Паломино 74), Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пессина (Гьябуа 89), Гозенс (Мохика 81), Малиновский (Муриэль 74), Д. Сапата (Ламмерс 81)

"Фиорентина": Драговски, Венути, Миленкович, Х. Пеццелла, Бираги (Баррека 73), Лирола (Кальехон 59), Амрабат, Пулгар (Кастровилли 46), Бонавентура, Эйссерик (Рибери 59), Влахович (Куаме 71)

Предупреждения: Ромеро 66 - Амрабат 54, Рибери 81

Джан Пьеро Гасперини постоянно твердил, что Лига Чемпионов для "Аталанты" важнее лиги. Так команда и играла. Семь очков в последних трех турах ЛЧ принесли выход в 1/8 финала. А вот в лиге была добыта лишь одна победа в последних шести матчах. Эту статистику нужно было срочно поправлять. "Фиорентина" выглядела довольно удобным соперником для поправления. Она очень слаба, назначение Чезаре Пранделли принесло два поражения без забитых и ничью с "Дженоа" с забитым на 97-ой минуте, сегодня до перерыва не играл ее лучший игрок Кастровилли. И всем этим удалось воспользоваться.

В первом тайме бергамцы владели мячом в два раза чаще, выиграли его по ударам по воротам со счетом 13:2. Руслан Малиновский, вернувшийся после коронавируса, играл близко к Дувану Сапате и часто находил мяч. Он пробивал в защитника, мазал с угла вратарской. Два удара головой Сапаты блестяще вытащил Драговски. Как и удар головой Ромеро. Правда, темп не всегда был высоким. А "Фиорентина" отвечала. Блестящий сейв был и у Голлини, от удара Влаховича издали под перекладину. В последние 15 минут тайма игра успокоилась. Но все же Сапате в итоге удалось прорваться слева и найти Гозенса.

Во втором тайме "Аталанта" предоставила сопернику мяч, не слишком прессинговала, не слишком ускорялась, плотно оборонялась. Учитывая усталость из-за плотного календаря и абсолютное неумение "Фиорентины" организовывать позиционные атаки, это решение было правильным. Никаких идей у "фиалок" не было. А "Богиня" заработала штрафной в 20-ти метрах от ворот. Малиновский будто рукой перебросил мяч над "стенкой" и подтвердил свой статус специалиста по "Фиорентине". Ведь он забил ей в третьем матче подряд. Угловой Руслана и касания головой Толоя и Джимсити сняли все вопросы.

В шести предыдущих матчах лиги "Аталанта" забила лишь пять мячей. Как раз в матчах, сопутствовавших матчам Лиги Чемпионов. Как только ей удалось освободиться от мыслей о том турнире - она добыла такую победу в лиге. Без Алехандро Гомеса. Его отлично заменил Малиновский, осенью большей частью страдавший. Остается надеяться, что сезон команды в лиге и украинца в целом начался с этим матчем.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сампдория" 2:1

Голы: Лосано 53, Петанья 69 - Янкто 20

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Руи 59), Демме (Бакайоко 59), Руис (Петанья 46), Политано (Лосано 46), Зелински (Лоботка 77), Л. Инсинье, Мертенс

"Сампдория": Аудеро, А. Феррари, Йошида, О. Колли, Ауджелло, Кандрева, Торсби, Экдаль, Янкто (Дамсгор 79), Верре (Рамирес 63), Квальярелла

Предупреждения: Ди Лоренцо 86, Л. Инсинье 90+2, Руи 90+2 - Торсби 38, Экдаль 52, О. Колли 83, Рамирес 90+2

"Наполи" также пришлось выкладываться в Еврокубках. Он также сумел пройти в следующий раунд, выдержав крайне непростые битвы с АЗ и "Реал Сосьедад". Да еще и сочетал их с двумя 4:0 в лиге - над "Ромой" и "Кротоне". В первом матче Серии А на родном стадионе после его переименования в честь Диего Марадоны он желал продолжить эту серию. "Сампдория", не побеждавшая в шести матчах подряд, проигравшая неаполитанцам восемь матчей из последних девяти, также казалась удобной жертвой. Но как раз она уже побеждала в нынешнем сезоне "Лацио" и "Аталанту". Чуть не удивила и еще одного гранда.

До перерыва команда Дженнаро Гаттузо владела мячом 68 процентов времени. При этом выглядела острой и опасной крайне редко, к 36-ой минуте нанесла лишь три удара по воротам при пяти - соперника. Лишь сейвы Аудеро в полете с удара Инсинье с 18-ти метров и Мертенса головой были сложными. А команда Клаудио Раньери в лице Верре отправила в забег Янкто, пробившего в ближнюю "девятку". Кандреву в последний момент остановил Кулибали. Гулям заблокировал очень опасный удар Торсби головой. Без своего лучшего бомбардира и игрока Ирвинга Лосано "Наполи" выглядел почти беспомощным.

Проснулся "Наполи" лишь с выходом Лосано. И форварда Петаньи вместо опорника. Удар головой мексиканца был точным (пас вперед Инсинье, навес Мертенса), ногой с 16-ти метров попал в стойку. Он сам прорвался по флангу и навесил на голову Петанье. Тому даже не пришлось прыгать. Это ещё был не конец, Мерету пришлось в полёте отбивать выстрел Кандревы. Хозяева начали играть на удержание. Но ведь главное - что спокойно удержались и вышли на третье место. Мертенс ещё и мощно стрелял в ближний угол в контратаке (Аудеро). А оборона в целом работала чётко.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома" 1:5

Голы: Кристанте 24 (автогол) - Поли 5 (автогол), Джеко 11, Лоренцо Пеллегрини 15, Верету 35, Мхитарян 44

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Мбайе (Пас 46), Сванберг (Н. Домингес 46), Поли (Медель 46), Виньято (Пальюка 78), Сориано (Балдурссон 69), Барроу, Паласио

"Рома": Пау Лопес, Кумбулла (Смоллинг 67), Кристанте, Ибаньес, Карсдорп (Калафиори 90), Верету (К. Перес 82), Вильяр (Диавара 90), Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 82)

Предупреждения: Сориано 53, Виньято 66, Балдурссон 78 - Верету 43, Ибаньес 50

0:4 от "Наполи" должен был сильно ударить по "Роме". После него она не переиграла дома "Сассуоло", уступила в Софии ЦСКА в Лиге Европы. Вместе с тем, в Болгарии играл второй состав, ведь выход из группы был обеспечен ранее. А "Сассуоло" римляне утюжили более тайма даже вдесятером. Их можно критиковать за игру и результаты против сильных команд. Но более слабых с начала лета они побеждают легко. И "Болонью" разгромили сразу же. Прорыв Спинаццолы, пас вразрез Пеллегрини Джеко, прострел Спинаццолы нa Пеллегрини задали темп. И убили интригу. Попыток возвращения "Болоньи" не хватило.