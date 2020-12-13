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Конте: Некоторым игрока Интера придется уйти, чтобы другие больше играли
Наставник "нерадзурри" подвел итоги матча с "Кальяри"
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал
"Парни заслужили комплименты. Мы провели хороший матч, создали много моментов в первом тайме, но уступали в один мяч. Такие ситуации могут негативно влиять на игроков, но парни отреагировали правильно.
Тренер должен волноваться, если его команда не может создать моменты. Но в этом матче лучшим был вратарь "Кальяри" Алессио Краньо, а в среду вратарь "Шахтера" совершил ряд сэйвов. Я оцениваю игру в целом. Я не люблю говорить об отдельных футболистах. В целом выступление было удачным, учитывая количество моментов и нашу реакцию на ход матча против сильного соперника.
У этого матча было две стороны: мы создали много голевых моментов, но не смогли реализовать значительную их часть. Мы были разочарованы двумя сухими ничьими против "Шахтера", которые привели к нашему вылету из Лиги чемпионов, и было нелегко переломить ход матча, складывавшегося несправедливо по отношению к нам.
В начале сезона были кое-какие сложности, которые были известны мне и руководству, но не заметны извне. Сейчас мы идем вперед в надежде добиться улучшений. Некоторым футболистам придется уйти, чтобы у остальных было больше игрового времени. Возможно, мы потеряем в глубине состава, но будем играть лучше", – рассказал Конте.
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