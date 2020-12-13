Сын легендарного итальянского голкипера Джанлуки Пальюки дебютировал в Серии А

В матче 11-го тура итальянской Серии А между "Болоньей" и "Ромой" произошло интересное событие - на 78-й минуте в результате замены на поле появился 18-летний полузащитник Маттиа Пальюка, который впервые сыграл в высшем итальянском дивизионе.

На ход игры этот выход никак не мог повлиять - римляне обеспечили себе победу еще в первом тайме, забив пять голов. Однако дебют Маттиа имеет большое символическое значение для "Болоньи", ведь он является сыном местной легенды - голкипера Джанлука Пальюки.

Пальюка-старший родился именно в Болонье, хотя первых серьезных успехов в футболе достиг в составе "Сампдории", за которую сыграл почти 200 матчей в Серии А. В сезоне 1990-91 он в составе генуэзской команды выиграл Скудетто, а за год до того добыл Кубок Обладателей Кубков. В 1992-м Пальюка вместе с "Сампдорией" вышел в финал Кубка Чемпионов, однако генуэзцы уступили "Барселоне" (единственный гол Рональд Куман забил уже в овертайме).

В 1994-м Джанлука перешел в "Интер". С миланцами в 1998-м он выиграл Кубок УЕФА, при этом именно голкипер был капитаном команды. После "Интера" он еще в течение семи лет защищал ворота "Болоньи" (248 матчей, 310 пропущенных). В возрасте 40 лет еще раз сменил команду и отыграл сезон за "Асколи", после чего завершил карьеру.

Отдельная страница - выступления Пальюки за сборную. В 1990-м он был дублером Дзенги. А вот в 1994-м уже был основным в составе Скуадры Адзурры. На американском Мундиале итальянцы проиграли в финале Бразилии в серии пенальти. Пальюка, который на протяжении всей игры хорошо поработал, чтобы уберечь свои ворота, взял первый удар от Марсио Сантоса. Но партнеры ошиблись дважды (Барези и Баджо пробили выше ворот).

В 1998-м Пальюка тоже был на Мундиале первым номером сборной. На этот раз Скуадра Адзурра сошла с дистанции в четвертьфинале. Тогда Италия в серии пенальти уступила хозяевам и будущим чемпионам французам. Пальюка парировал удар Лизаразю, но этого было мало. Тот матч стал последним для Джанлуки в составе сборной. Далее начиналась эра Буффона (с небольшой отсрочкой из-за травмы на Евро-2000).

Побыв немного экспертом на телевидении, Пальюка стал тренером в "Болонье".

К слову, Пальюки - далеко не единственная футбольная династия в Серии А. Например, цвета "Милана" сейчас защищает сын Пауло Мальдини Даниэль. В составе "Кальяри" зажигает Джованни Симеоне - сын Диего Симеоне. Аргентинский форвард за четыре с половиной сезона забил 49 голов в Серии А.