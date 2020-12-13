Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч против для Дженоа стал для Роналду 100-м в составе Юве
За 100 игр в футболке "зебр" Криштиану забил 79 голов
В матче 11-го тура итальянской Серии А
Форвард туринцев Криштиану Роналду вышел с первых минут, а во втором тайме сделал дубль из голов, реализовав два пенальти.
Этот матч стал для 35-летнего португальца 100-м в составе "Юве". За 100 игр в футболке "бьянконери" Роналду отметился 79 забитыми мячами. Криштиану перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018-го года за 105 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
- Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос
- Вулверхэмптон возобновил интерес к Зинченко – СМИ
- Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...