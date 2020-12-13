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Матч против для Дженоа стал для Роналду 100-м в составе Юве

Италия
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За 100 игр в футболке "зебр" Криштиану забил 79 голов

Матч против для Дженоа стал для Роналду 100-м в составе Юве
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В матче 11-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1.

Форвард туринцев Криштиану Роналду вышел с первых минут, а во втором тайме сделал дубль из голов, реализовав два пенальти.

Этот матч стал для 35-летнего португальца 100-м в составе "Юве". За 100 игр в футболке "бьянконери" Роналду отметился 79 забитыми мячами. Криштиану перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018-го года за 105 миллионов евро.

Матч против для Дженоа стал для Роналду 100-м в составе Юве - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Дженоа (Генуя)
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