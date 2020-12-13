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Серия А. Два пенальти Роналду сняли чёрную метку Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Непростая, но важная победа на непростом стадионе

Серия А. Два пенальти Роналду сняли чёрную метку Ювентуса
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус" 1:3

Голы: Стураро 61 - Дибала 57, Криштиану Роналду 78 (пен.), 89 (пен.)

"Дженоа": Перин, Гольданига, Бани, Мазьелло, Лука Пеллегрини, Радованович (Казо 82), Стураро (Бехрами 66), Ровелла (Пандев 82), Лерагер, Пьяца (Шомуродов 72), Скамакка (Дестро 66)

"Ювентус": Щесны, Де Лихт (Драгушин 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, МакКенни, Рабио (Мората 67), Бентанкур, Кьеза (Бернардески 84), Криштиану Роналду, Дибала (Кулушевски 83)

Предупреждения: Гольданига 15, Перин 88, Бани 90+3 - Рабио 2, МакКенни 77, Бентанкур 83

Победы "Интера", "Наполи", "Ромы", "Сассуоло", шестиочковое отставание от "Милана" заставляли "Ювентус" двигаться, впервые в сезоне связать две победы в лиге. Как и великолепное выступление в Барселоне, память о котором жаль было портить. Андреа Пирло боялся "уродливого сюрприза" в Генуе, призывал поскорее забыть матч на "Камп Ноу", перевернуть страницу. Побаивался соперника, "чёрной метки" для "Юве". Три из последних шести очных матчей на "Марасси" туринцы проиграли, и два из них считаются наиболее позорными в эру Массимилиано Аллегри. Но сегодня "грифоны" уж слишком слабы.

"Ювентус" несомненно играл лучше, чем против "Кротоне", "Беневенто", "Вероны", "Торино". Первый тайм выиграл по владению мячом со счётом 71:29, позволил сопернику лишь один удар по воротам, в отличие от тех матчей, крайне редко позволял ему быстрые атаки. Забросил немало опасных мячей в штрафную Перина. Вот только там людей не было. Так что чемпион оставался с чуть неточными попытками издали и МакКенни головой почти в упор. Второй тайм начался так же. "Дженоа", проигравшая четыре домашних матча подряд и четыре из пяти последних на всех полях, держалась даже увереннее.

Лишь на 57-ой минуте Дибала появился в штрафной (с паса МакКенни), убрал защитника и ударом низом в ближний угол забил свой первый гол в сезоне в лиге. Правда, команда Пауло сразу же пропустила. Пропустила уже в своём восьмом матче лиги из десяти на поле. Лука Пеллегрини забросил слева на дальнюю стойку, а там ещё один бывший игрок "Ювентуса" Стураро, забивавший ему в одном из позорных матчей, замкнул. Голы Кьезы и Дибалы были справедливо отменены из-за офсайдов. А Перин спас от удара головой Роналду в упор. Но КриРо всё же забил, когда Ровелла сбил Куадрадо, а Перин - Морату.

"Ювентус" отыграл привычно для лиги слабо в атаке, слишком медленно. Пропустил дежурный гол. Зато в целом в структурном плане выглядел гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. А также, возможно, оживил Дибалу. Положительный итог непростого матча. "Дженоа" же таким выступлением теоретически должна удержать главного тренера Роландо Марана на посту. С другой стороны, результата ведь вновь нет.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Дженоа (Генуя)
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
13.12.2020 в 21:53
Юве без пенальті ну ніяк не може
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
13.12.2020 в 21:45
ШО ОПЯТЬ! Два матчі ЧОТИРИ голи з пенальті
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+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
13.12.2020 в 22:18
вот так и делается статистика.
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