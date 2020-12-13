Серия А. Два пенальти Роналду сняли чёрную метку Ювентуса

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус" 1:3

Голы: Стураро 61 - Дибала 57, Криштиану Роналду 78 (пен.), 89 (пен.)

"Дженоа": Перин, Гольданига, Бани, Мазьелло, Лука Пеллегрини, Радованович (Казо 82), Стураро (Бехрами 66), Ровелла (Пандев 82), Лерагер, Пьяца (Шомуродов 72), Скамакка (Дестро 66)

"Ювентус": Щесны, Де Лихт (Драгушин 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, МакКенни, Рабио (Мората 67), Бентанкур, Кьеза (Бернардески 84), Криштиану Роналду, Дибала (Кулушевски 83)

Предупреждения: Гольданига 15, Перин 88, Бани 90+3 - Рабио 2, МакКенни 77, Бентанкур 83

Победы "Интера", "Наполи", "Ромы", "Сассуоло", шестиочковое отставание от "Милана" заставляли "Ювентус" двигаться, впервые в сезоне связать две победы в лиге. Как и великолепное выступление в Барселоне, память о котором жаль было портить. Андреа Пирло боялся "уродливого сюрприза" в Генуе, призывал поскорее забыть матч на "Камп Ноу", перевернуть страницу. Побаивался соперника, "чёрной метки" для "Юве". Три из последних шести очных матчей на "Марасси" туринцы проиграли, и два из них считаются наиболее позорными в эру Массимилиано Аллегри. Но сегодня "грифоны" уж слишком слабы.

"Ювентус" несомненно играл лучше, чем против "Кротоне", "Беневенто", "Вероны", "Торино". Первый тайм выиграл по владению мячом со счётом 71:29, позволил сопернику лишь один удар по воротам, в отличие от тех матчей, крайне редко позволял ему быстрые атаки. Забросил немало опасных мячей в штрафную Перина. Вот только там людей не было. Так что чемпион оставался с чуть неточными попытками издали и МакКенни головой почти в упор. Второй тайм начался так же. "Дженоа", проигравшая четыре домашних матча подряд и четыре из пяти последних на всех полях, держалась даже увереннее.

Лишь на 57-ой минуте Дибала появился в штрафной (с паса МакКенни), убрал защитника и ударом низом в ближний угол забил свой первый гол в сезоне в лиге. Правда, команда Пауло сразу же пропустила. Пропустила уже в своём восьмом матче лиги из десяти на поле. Лука Пеллегрини забросил слева на дальнюю стойку, а там ещё один бывший игрок "Ювентуса" Стураро, забивавший ему в одном из позорных матчей, замкнул. Голы Кьезы и Дибалы были справедливо отменены из-за офсайдов. А Перин спас от удара головой Роналду в упор. Но КриРо всё же забил, когда Ровелла сбил Куадрадо, а Перин - Морату.

"Ювентус" отыграл привычно для лиги слабо в атаке, слишком медленно. Пропустил дежурный гол. Зато в целом в структурном плане выглядел гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. А также, возможно, оживил Дибалу. Положительный итог непростого матча. "Дженоа" же таким выступлением теоретически должна удержать главного тренера Роландо Марана на посту. С другой стороны, результата ведь вновь нет.