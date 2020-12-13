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Пирло после победы над Дженоа: Нам пришлось выкинуть из головы матч с Барсой

Италия
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Наставник "зебр" подвел итоги поединка против "Дженоа"

Пирло после победы над Дженоа: Нам пришлось выкинуть из головы матч с Барсой
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу над "Дженоа" в матче 11-го тура Серии А.

"Настрой – это самое важное. Нам пришлось выкинуть из головы матч с "Барселоной". Мы играли против команды, которая хотела закрыться и лишь обороняться, поэтому нам нужно было терпение и правильный настрой, чтобы атаковать и заставлять их совершать ошибки.

Было неприятно пропустить мяч буквально после первого удара по воротам, но мы оправились от этого", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Серия А Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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