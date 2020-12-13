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Пирло после победы над Дженоа: Нам пришлось выкинуть из головы матч с Барсой
Наставник "зебр" подвел итоги поединка против "Дженоа"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал
"Настрой – это самое важное. Нам пришлось выкинуть из головы матч с "Барселоной". Мы играли против команды, которая хотела закрыться и лишь обороняться, поэтому нам нужно было терпение и правильный настрой, чтобы атаковать и заставлять их совершать ошибки.
Было неприятно пропустить мяч буквально после первого удара по воротам, но мы оправились от этого", – рассказал итальянский наставник.
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Источник:Football Italia
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