Пирло после победы над Дженоа: Нам пришлось выкинуть из головы матч с Барсой

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу над "Дженоа" в матче 11-го тура Серии А.

"Настрой – это самое важное. Нам пришлось выкинуть из головы матч с "Барселоной". Мы играли против команды, которая хотела закрыться и лишь обороняться, поэтому нам нужно было терпение и правильный настрой, чтобы атаковать и заставлять их совершать ошибки.

Было неприятно пропустить мяч буквально после первого удара по воротам, но мы оправились от этого", – рассказал итальянский наставник.