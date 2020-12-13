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Роналду стал первым игроком, который достиг 400 побед в топ-5 лигах с начала 2000-х

Италия
(1 голосов)

Месси расположился на втором месте

Роналду стал первым игроком, который достиг 400 побед в топ-5 лигах с начала 2000-х
Новина українською

"Ювентус" победил в выездном поединке "Дженоа" со счетом 3:1 в рамках 11-го раунда Серии А. Этот матч для Роналду запомнился не только 100-м матчем за "зебр" и дублем, а и 400-й победой в чемпионатах в своей карьере.

Криштиану стал первым игроком, которому покорилось такое достижение. Вторым идет Месси с 365-ю победами, третьим - Буффон с 350-ю. Заметим, что учитываются только матчи внутренних чемпионатов XXI века.

Вместе португалец провел 584 игры в чемпионатах разных стран : 292 за "Реал" в Ла Лиге, 196 за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ, 71 за "Ювентус" в Серии А и 25 за "Спортинг" в Примейра-Лиге. В этих поединках на счету нападающего 460 голов и 159 результативных передач. Футболист выигрывал чемпионства семь раз: трижды с "МЮ" и дважды с туринцами и мадридцами.

После победы "Ювентус" поднялся на четвертое место Серии А, уступая лидеру "Милану" три очка. Роналду тоже сделал личный шаг вперед - после дубля он занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров, уступая Златану Ибрагимовичу. В обоих игроков по 10 голов, но у шведа на один ассист больше.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
13.12.2020 в 23:10
Он много чего достиг. Но не в 2000-х (нулевых), как вы озаглавили, а в 21м веке.
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