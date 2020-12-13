Дженоа - Ювентус 1:3. Первый гол Дибалы и сотый матч Роналду. Видео обзор матча

В рамках 11-го тура Серии А туринский "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 3:1. Форвард "зебр" Пауло Дибала в этом поединке открыл счет своим голам в текущем сезоне чемпионата Италии, а нападающий Криштиану Роналду провел свой 100-й матч в футболке "Юве" и оформил дубль.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус" 1:3

Голы: Стураро 61 - Дибала 57, Криштиану Роналду 78 (пен.), 89 (пен.)

"Дженоа": Перин, Гольданига, Бани, Мазьелло, Лука Пеллегрини, Радованович (Казо 82), Стураро (Бехрами 66), Ровелла (Пандев 82), Лерагер, Пьяца (Шомуродов 72), Скамакка (Дестро 66)

"Ювентус": Щесны, Де Лихт (Драгушин 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, МакКенни, Рабио (Мората 67), Бентанкур, Кьеза (Бернардески 84), Криштиану Роналду, Дибала (Кулушевски 83)

Предупреждения: Гольданига 15, Перин 88, Бани 90+3 - Рабио 2, МакКенни 77, Бентанкур 83