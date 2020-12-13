Дибала опроверг слухи о своем уходе из Ювентуса

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался насчет слухов о своем уходе из клуба.

"О продлении контракта с "Ювентусом" было cказано так много неправды. Мой агент долгое время находился в Турине, ему никто не звонил.

Меня разочаровывают разговоры о том, что дело в деньгах. Было бы лучше, если бы можно было сказать правду, потому что разговор о финансах в нынешней ситуации настраивает болельщиков против меня, учитывая всю мою любовь к "Ювентусу".

Я давал очень мало интервью. Когда все же высказываюсь, я стараюсь говорить наиболее логичные вещи. Я люблю "Юве". Я всегда говорил, что хочу остаться в "Ювентусе". У меня хорошие отношения с фанатами, и все эти слухи были для того, чтобы настроить людей против меня. Я очень предан этому клубу, все это знают", – рассказал аргентинец.