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Дибала опроверг слухи о своем уходе из Ювентуса

Италия
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Аргентинец говорит, что дело не в деньгах и хочет играть дальше в "Юве"

Дибала опроверг слухи о своем уходе из Ювентуса
Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала высказался насчет слухов о своем уходе из клуба.

"О продлении контракта с "Ювентусом" было cказано так много неправды. Мой агент долгое время находился в Турине, ему никто не звонил.

Меня разочаровывают разговоры о том, что дело в деньгах. Было бы лучше, если бы можно было сказать правду, потому что разговор о финансах в нынешней ситуации настраивает болельщиков против меня, учитывая всю мою любовь к "Ювентусу".

Я давал очень мало интервью. Когда все же высказываюсь, я стараюсь говорить наиболее логичные вещи. Я люблю "Юве". Я всегда говорил, что хочу остаться в "Ювентусе". У меня хорошие отношения с фанатами, и все эти слухи были для того, чтобы настроить людей против меня. Я очень предан этому клубу, все это знают", – рассказал аргентинец.

Сегодня в матче 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа", а Дибала забил свой первый гол в текущем сезоне Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Дженоа (Генуя) Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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