Серия А. Усталый и невезучий Милан вырывает ничью

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Парма" 2:2

Голы: Эрнандес 58, 90+1 - Эрнани 12, Куртич 56

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Габбия (Калулу 5), Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 75), Кастильехо (Леау 46), Диас (Хауге 46), Чалханоглу, Ребич

"Парма": Сепе, Якопони, Осорио, Алвеш, Гальоло, Эрнани (Бузи 87), Бругман, Куртич (Зом 75), Карамо (Сиприен 67), Жервиньо, Корнелиус (Инглезе 67)

Предупреждения: Эрнандес 35, Калабрия 80, Калулу 83 - Осорио 41, Якопони 64, Инглезе 76

"Интер" уже с четырьмя победами подряд, "Наполи" - с тремя, "Ювентус" - с двумя. "Рома", "Сассуоло" и "Аталанта" вернулись к победам. Потому и "Милану", установившему рекорд клуба по очкам в первых десяти турах (26), нельзя терять темп. Впрочем, заметно, что он сильно устал, что ему не хватает опыта, класса и характера Златана Ибрагимовича и Симона Кьера. "Парма" выиграла лишь один из семи последних матчей, в последнем выдала унылую ничью с "Беневенто". Зато в последнем в Милане сильно напрягла "Интер" и не проиграла. Сегодня получилась копия того матча.

Наставник "Пармы" Фабио Ливерани заявил, что для победы над "Миланом" нужно будет атаковать большими силами. В первые 30 минут его команда работала именно так. Активно выходила в контратаки, Жервиньо раскрутил дебютанта Серии А Калулу на левом фланге (Габбия травмировался в дебюте матча, Кьер ещё не готов) и нашёл Эрнани в районе линии штрафной. Да ещё и защищались гости чётко, не позволяли даже устроить осаду своих ворот, не говоря уж о штурме. Хозяева пытались играть быстро, но выглядели несколько растерянными. Лишь трижды угрожали воротам Сепе в эти полчаса.

После 30-й минуты началась совсем иная игра. "Милан" уже штурмовал, за 15 минут до перерыва нанёс десять ударов по воротам. Его красивая голевая комбинация была отменена из-за сантиметрового офсайда Кастильехо, Диас из левой части штрафной закрутил в перекладину, Чалханоглу в той же атаке из правой также попал в неё. Прямой штрафной Хакана попал в стойку. Второй тайм начался так же. "Парма" и не думала об атаке. Хакан вновь нашёл перекладину из пределов штрафной. Что было дальше? А дальше Эрнани прошёл по правому флангу до лицевой линии и навесил на Куртича.

Лидер лиги не сдавался. Почти сразу же Эрнандес головой замкнул подачу Чалханоглу с углового. Атаковал и далее. Хотя сил оставалось всё меньше, а сопернику удавалось находить спокойные отрезки. Чем ближе к концу - тем чаще. Даже начали приближаться к воротам Доннаруммы. А Сепе, кроме неуклюжего сейва с выстрела Чалханоглу издали (добивать было некому), не особо работал. Тем не менее, характер "россонери", как и в последнем невыигранном матче против "Вероны", позволил избежать поражения в самой концовке. Сепе отбил удар Ребича, но Эрнандес положил мяч в дальний угол.

"Милан" удержал серию матчей лиги без поражений, продлив её до 23-ёх, удержал серию матчей с хотя бы двумя забитыми, продлив до 13-ти. Удержал серию матчей из поражений от этого соперника, продлив её до семи. А вот пятиочковое преимущетво во главе турнирной таблицы не удержал. Оно сократилось до трёх. "Дьяволам" критически нужен Златан. А "Парма" повторила матч против "Интера". 2:0, сразу же пропущенный и 2:2 в самой концовке. Она играет неплохо, но ей очень часто чего-то не хватает.