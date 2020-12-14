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Пиоли – о влиянии Златана на Милан и своем новом контракте с итальянским клубом

Италия
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Стефано на связи

Пиоли – о влиянии Златана на Милан и своем новом контракте с итальянским клубом
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после матча Серии А с "Пармой" (2:2) признался, что "россонери" не хватает Златана Ибрагимовича. Цитирует наставника портал Football Italia.

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"Да, без Ибрагимовича у нас совсем другая игра. Со Златаном мы опаснее в штрафной площадке, но в этом поединке мы атаковали более численно и сосредоточились на движении".

"Милан" – команда с сердцем и желанием. Да, с "Пармой" нам не хватило энергии, мы выглядели вяло. Все в порядке. Место в четверке лучших? "Милан" давно не выступал в ЛЧ, наша команда амбициозна. Подписался бы я сейчас на эту позицию? Единственное, что бы я подписал, так это новый контракт".

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Football Italia

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