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Пиоли – о влиянии Златана на Милан и своем новом контракте с итальянским клубом
Стефано на связи
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после матча Серии А с "Пармой" (2:2) признался, что "россонери" не хватает Златана Ибрагимовича. Цитирует наставника портал Football Italia.
"Да, без Ибрагимовича у нас совсем другая игра. Со Златаном мы опаснее в штрафной площадке, но в этом поединке мы атаковали более численно и сосредоточились на движении".
"Милан" – команда с сердцем и желанием. Да, с "Пармой" нам не хватило энергии, мы выглядели вяло. Все в порядке. Место в четверке лучших? "Милан" давно не выступал в ЛЧ, наша команда амбициозна. Подписался бы я сейчас на эту позицию? Единственное, что бы я подписал, так это новый контракт".
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