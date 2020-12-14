Пиоли – о влиянии Златана на Милан и своем новом контракте с итальянским клубом

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после матча Серии А с "Пармой" (2:2) признался, что "россонери" не хватает Златана Ибрагимовича. Цитирует наставника портал Football Italia.

"Да, без Ибрагимовича у нас совсем другая игра. Со Златаном мы опаснее в штрафной площадке, но в этом поединке мы атаковали более численно и сосредоточились на движении".