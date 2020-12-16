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Братский мир. Видео обзор матча команд Серии А, которые тренируют Филиппо и Симоне Индзаги
И красивый гол Иммобиле
"Лацио" в нынешнем сезоне пока не ведёт борьбу за наивысшие места. "Орлы" сейчас только восьмые и выиграли лишь один матч из четырёх последних в чемпионате.
На этот раз римляне под руководством Симоне Индзаги потеряли очки в поединке против "Беневенто", который тренирует другой Индзаги - Филиппо. "Беневенто" сейчас только тринадцатый, набрав 12 очков в 12 матчах.
Особняком в матче стоит отметить гол Иммобиле, который классным ударом в касание отправил мяч над голкипером.
Беневенто. "Чиро Вигорито"
"Беневенто" - "Лацио" 1:1
Голы: Скьяттарелла 45 - Иммобиле 25
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