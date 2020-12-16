Братский мир. Видео обзор матча команд Серии А, которые тренируют Филиппо и Симоне Индзаги

"Лацио" в нынешнем сезоне пока не ведёт борьбу за наивысшие места. "Орлы" сейчас только восьмые и выиграли лишь один матч из четырёх последних в чемпионате.

На этот раз римляне под руководством Симоне Индзаги потеряли очки в поединке против "Беневенто", который тренирует другой Индзаги - Филиппо. "Беневенто" сейчас только тринадцатый, набрав 12 очков в 12 матчах.

Особняком в матче стоит отметить гол Иммобиле, который классным ударом в касание отправил мяч над голкипером.

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Лацио" 1:1

Голы: Скьяттарелла 45 - Иммобиле 25