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Клуб из МЛС готов заплатить за скандального форварда Аталанты 15 миллионов евро

Италия
(1 голосов)

Гомес может переехать в МЛС

Клуб из МЛС готов заплатить за скандального форварда Аталанты 15 миллионов евро
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Клуб из МЛС "Цинциннати" претендует на форварда "Аталанты" Алехандро Гомеса. Американская команда готова заплатить 15 миллионов евро за капитана клуба из Бергамо, пишет Tuttosport.

Ранее в прессе появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.

В составе "Аталанты" Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.

Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Аталанта Цинциннати
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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
16.12.2020 в 17:43
Ранее в прессе появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером - СКАНДАЛЬНЫЙ! Балотелли тогда какой по вашему ? )
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