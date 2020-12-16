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Клуб из МЛС готов заплатить за скандального форварда Аталанты 15 миллионов евро
Гомес может переехать в МЛС
Клуб из МЛС "Цинциннати" претендует на форварда "Аталанты" Алехандро Гомеса. Американская команда готова заплатить 15 миллионов евро за капитана клуба из Бергамо, пишет Tuttosport.
Ранее в прессе появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.
В составе "Аталанты" Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.
Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.
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