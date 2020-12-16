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Конкурент для Малиновского. Интер не против обменять Аталанте Эриксена на Гомеса

Италия
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Конкурент для Малиновского. Интер не против обменять Аталанте Эриксена на Гомеса
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Миланский "Интер" выразил готовность обменять своего футболиста Кристиана Эриксена на игрока "Аталанты" Алехандро Гомеса, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, такой трансфер может состояться, если хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб, что очень близко к реальности из-за конфликта 32-летнего игрока с главным тренером Джаном Пьеро Гасперини.

Таким образом, "Аталанта" и "Интер" могут совершить обмен хавбека, который должен устроить оба клуба.

Напомним, что Эриксен выступает на позиции атакующего полузащитника, которая является основной для украинца Руслана Малиновского.

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В статье: Кристиан Эриксен Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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