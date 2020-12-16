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Конкурент для Малиновского. Интер не против обменять Аталанте Эриксена на Гомеса
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Миланский "
По информации источника, такой трансфер может состояться, если хавбек "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб, что очень близко к реальности из-за конфликта 32-летнего игрока с главным тренером Джаном Пьеро Гасперини.
Таким образом, "Аталанта" и "Интер" могут совершить обмен хавбека, который должен устроить оба клуба.
Напомним, что Эриксен выступает на позиции атакующего полузащитника, которая является основной для украинца Руслана Малиновского.
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