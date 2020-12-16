Италия
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Как не нужно играть пяткой. Комичный промах Мораты в матче против Аталанты
Альваро отличился
"Ювентус" и "Аталанта" выдали боевой матч, который закончился со счетом 1:1.
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Одним из лучших, в кавычках, моментов стал промах Альваро Мораты. Сначала испанец отдал неудачную передачу на Роналду, а после пытался пробить пяткой. Вышло очень плачевно.
How on earth could one miss this chance.— Sir_Roxy_gh???????????????? (@sir_roxy) December 16, 2020
Morata paa ????????????#allsportsgh #WontumiSports pic.twitter.com/urZ0XjFnM5
После сегодняшнего матча "зебры" поднялись на третье место в таблице.
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Комментарии (6)
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andyua (Kyiv)
17.12.2020 в 00:16
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Acsakal (Kharkov)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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