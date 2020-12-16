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Как не нужно играть пяткой. Комичный промах Мораты в матче против Аталанты

Италия
(1 голосов)

Альваро отличился

Как не нужно играть пяткой. Комичный промах Мораты в матче против Аталанты
UA-Футбол
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"Ювентус" и "Аталанта" выдали боевой матч, который закончился со счетом 1:1.

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Одним из лучших, в кавычках, моментов стал промах Альваро Мораты. Сначала испанец отдал неудачную передачу на Роналду, а после пытался пробить пяткой. Вышло очень плачевно.

После сегодняшнего матча "зебры" поднялись на третье место в таблице.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Альваро Мората
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Комментарии (6)
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andyua (Kyiv)
17.12.2020 в 00:16
При останньому пасі на Морату - офсайд, все одно не зарахували б. Так що, нічого страшного, буває
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 08:43
При пасі на Морату ніякого оффсайду не було, а от після удару КР об дупу гравця Аталанти Мората дійсно опинився в оффсайді.
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0
-2
andyua (Kyiv)
17.12.2020 в 12:44
Останній пас - це пас падаючого КР п'яткою. І там офсайд (5 секунда)
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.12.2020 в 22:42
Иногда пятка, не понт , а необходимость, по ситуации делал правильно, но не вышло)
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 22:55
В даному випадку в Морати було достатньо часу, щоби розвернутися і пробити обличчям до напівпорожніх воріт. Тож якщо не вмієш впевнено грати п'ятою, то краще цього не робити.
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+4
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 22:17
Мората забагато Супряги надивився.
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+6
-1


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