Как не нужно играть пяткой. Комичный промах Мораты в матче против Аталанты

"Ювентус" и "Аталанта" выдали боевой матч, который закончился со счетом 1:1.

Одним из лучших, в кавычках, моментов стал промах Альваро Мораты. Сначала испанец отдал неудачную передачу на Роналду, а после пытался пробить пяткой. Вышло очень плачевно.

После сегодняшнего матча "зебры" поднялись на третье место в таблице.