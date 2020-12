Как не нужно играть пяткой. Комичный промах Мораты в матче против Аталанты

"Ювентус" и "Аталанта" выдали боевой матч, который закончился со счетом 1:1.

Одним из лучших, в кавычках, моментов стал промах Альваро Мораты. Сначала испанец отдал неудачную передачу на Роналду, а после пытался пробить пяткой. Вышло очень плачевно.

How on earth could one miss this chance.



Morata paa ????????????#allsportsgh #WontumiSports pic.twitter.com/urZ0XjFnM5