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Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Отличный поединок

Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Вечер среды подарил нам шикарное противостояние в рамках Серии А – туринский "Ювентус" принимал "Аталанту" из Бергамо. Команды провели качественное выступление и подарили нам красивые взятия ворот, сэйвы вратарей и интересный сценарий. Пирло и Гасперини – не из тех наставников, которые будут демонстрировать прагматичный футбол.

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Аталанта".

Турин. "Алльянц Стадиум".

"Ювентус" – "Аталанта" 1:1

Голы: Кьеза (29) – Фройлер (57)

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Пьерлуиджи Голлини Ремо Фройлер Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 09:49
Де ВАР-хейтери? Чому ніхто не пише про "лівий" пеналь на К'єзі? А взагалі-то очко Аталанті заробив воротар Голіні: два виходи Морати 1:1 та мертвий пеналь від КР - це три божевільних сейви.
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