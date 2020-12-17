Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Вечер среды подарил нам шикарное противостояние в рамках Серии А – туринский "Ювентус" принимал "Аталанту" из Бергамо. Команды провели качественное выступление и подарили нам красивые взятия ворот, сэйвы вратарей и интересный сценарий. Пирло и Гасперини – не из тех наставников, которые будут демонстрировать прагматичный футбол.

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Аталанта".

Турин. "Алльянц Стадиум".

"Ювентус" – "Аталанта" 1:1

Голы: Кьеза (29) – Фройлер (57)