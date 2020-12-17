Италия
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Малиновский и CR7 не забивали, но вышло ярко. Ювентус – Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов
Отличный поединок
Вечер среды подарил нам шикарное противостояние в рамках Серии А – туринский "Ювентус" принимал "Аталанту" из Бергамо. Команды провели качественное выступление и подарили нам красивые взятия ворот, сэйвы вратарей и интересный сценарий. Пирло и Гасперини – не из тех наставников, которые будут демонстрировать прагматичный футбол.
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Аталанта".
Турин. "Алльянц Стадиум".
Голы: Кьеза (29) – Фройлер (57)
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Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 09:49
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