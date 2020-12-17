Шедевр из Серии А. Как правильно забросить мяч голкиперу за шиворот - знает нападающий Болоньи. ВИДЕО

В чемпионате Италии вчера состоялся топ-матч между "Ювентусом" и "Аталантой", но не только грандами интересный итальянский футбол. Ожесточенный бой был между скромными "Специей" и "Болоньей", а один из голов в этом матче заслуживает особого внимания.

Нападающий "Болоньи" Мусса Барроу отличился на 90-й минуте вот таким шедевром (на видео ниже). Инструкция, как правильно забросить мяч голкиперу за шиворот.

В итоге "Болонья" и "Специя" сыграли 2:2. Полный видеообзор матча.