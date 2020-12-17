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Буксуют без Златана. Дженоа – Милан 2:2. Обзор матча и видео голов
Гости отыгрывались дважды по ходу поединка
Пиоли отметил после матча, что "Милан" слишком много пропускает. Это правда – 13 голов в 12 поединках чемпионата Италии. "Россонери" тяжело добиваться результата без своих лидеров, также на их выступлениях сказывается усталость. Команда Стефано продолжает растрачивать гандикап – местами "Дженоа" выглядел гораздо интереснее.
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Дженоа" – "Милан".
Генуя. "Луиджи Феррарис".
Голы: Дестро (48, 60) – Калабрия (52), Калулу (83)
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