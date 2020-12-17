Милан нашел замену Чалханоглу в Лацио

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто входит в сферу интересов "Милана", пишет Calciomercato.

"Россонери" попытаются подписать испанца, если не смогут договориться о продлении контракта с Хаканом Чалханоглу.

Переговоры между сторонами проходят непросто. Футболист снизил финансовые требования, но это все равно больше того, что клуб может ему предложить. Контракт хавбека с "Миланом" рассчитан до конца текущего сезона.