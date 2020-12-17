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Милан нашел замену Чалханоглу в Лацио

Италия
(2 голосов)

Стороны не могут договориться о новом соглашении

Милан нашел замену Чалханоглу в Лацио
Новина українською

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто входит в сферу интересов "Милана", пишет Calciomercato.

"Россонери" попытаются подписать испанца, если не смогут договориться о продлении контракта с Хаканом Чалханоглу.

Переговоры между сторонами проходят непросто. Футболист снизил финансовые требования, но это все равно больше того, что клуб может ему предложить. Контракт хавбека с "Миланом" рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Луис Альберто Хакан Чалханоглу Лацио (Рим) Милан Лацио
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