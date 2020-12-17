Аталанта предложила Генту десять миллионов за правого защитника

Итальянская "Аталанта" активно ведет переговоры по трансферу Йоакима Мехле. Об этом сообщает Джанлука ди Марцио.

По данным авторитетного источника, клуб из Бергамо готов выложить за правого защитника десять миллионов евро. Бельгийскую сторону предложение устраивает.

Мехле весь текущий сезон играет в основе "Гента", проведя за это время 16 матчей и отдав пять голевых. Его контракт с клубом заканчивается в 2023-м году.

Отметим, что зимой "Аталанта" может потерять капитана.